Quién es el hombre que habría ordenado el asesinato de Valeria Márquez: "Tenía una relación"

El 13 de mayo de 2025, decenas de seguidores conectados a una tranmisión en vivo de la infuencer Valeria Márquez presenciaron el momento exacto en el que la creadora de contenido de 23 años fue asesinada en su salón de belleza en un ataque con arma de fuego. Recientemente, las autoridades mexicanas han revelado que este caso ha dado un importante giro, pues se conoció la identidad de quien ordenó asesinar a la famosa.



Revelan identidades de responsables del asesinato de Valeria Márquez

La reciente captura de Ramón Álvarez Ayala, alias R-1, líder de una de célula criminal vinculada al CJNG, abrió un nuevo capítulo en el caso por el asesinato de la influencer Valeria Márquez. En un principio, el golpe contra R-1 se dio tras ser identificado como presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado noviembre; pero ahora las autoridades han revelado que también participó en el crimen contra la joven creadora de contenido.

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El viernes 31 de julio, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó a la prensa internacional que Francisco Álvarez, hijo de Ramón Álvarez Ayala, alias R-1, aparentemente tuvo una "relación sentimental" con Valeria Márquez y tiempo después le pidió a su papá que ordenara el asesinato de la influenciadora. "El hijo de ‘El R-1’ tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá que cometan el feminicidio", aseguró.

El funcionario detalló que todo esto se descubre a raíz de la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala ‘El R-1’, y varios cómplices, el pasado miércoles 29 de julio en Atotonilco, Jalisco, gracias a un operativo. Aunque no revelaron detalles sobre lo que se ha podido conocer sobre el feminicidio de la influencer, aclaró que sí tienen información relacionada con lo que habría motivado el crimen y que lo revelaran en el transcurso de los días.



Por el momento, Francisco Álvarez, presunto autor intelectual del asesinato y expareja de la víctima permanece prófugo de la justicia. García Harfuch resaltó que se están levando a cabo las investigaciones para dar con su paradero. Lo que sí es claro es que el feminicidio de Valeria Márquez ya se integra a la investigación contra su padre 'El R-1', pero el secretario de Seguridad precisó que esa investigación es “distinta a la del alcalde Manzo”.



¿Cómo fue el asesinato de Valeria Márquez?

Ese 13 de mayo de 2025, Márquez se encontraba en su salón de belleza, ‘Blossom The Beauty Lounge’, y vomo acostumbraba, estaba interactuando con sus seguidores a través de un live en TikTok. La influencer de 23 años comentó con cierta duda a los internautas que estaba en el local esperando que le llegara un paquete.



La situación se le hacía sospechosa a Márquez, pues cuando ella no estaba en el local el supuesto repartidor se negó a entregarle el paquete a su empleada, asegurando que debía entregar el regalo en persona a la influenciadora. "Güey, a lo mejor ya me iban a matar a mí", expresó la creadora ed contenido y después agregó: “Ya me voy a ir, porque ya me ondeé". Sin embargo, recibió mensajes de una amiga llamada Viviana que le insistió en que permaneciera en el lugar para recibir su detalle.

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Sobre las 6:00 de la noche al negocio ingresó un hombre, haciéndose pasar por un repartidor, y luego de que la joven le confirmara que ella era Valeria Márquez, este le propinó varios disparos en el abdomen y la cabeza que le arrebataron la vida de inmediato. Todo esto pasó mientras la transmisión en vivo en la plataforma se seguía dando y dejando como testigos a todos los internautas conectados.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzl@caracoltv.com.co