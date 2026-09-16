Hombre admite haber drogado y abusado a su esposa por 20 años: otros sujetos estarían involucrados

Un hombre británico se declaró culpable en un tribunal del noroeste de Inglaterra de haber drogado y abusado a su esposa durante dos décadas, en el caso más reciente de hombres que sedan y abusan de sus parejas. El hombre, de unos 60 años, cuyo nombre no puede hacerse público para proteger la identidad de su víctima, ya se había declarado culpable anteriormente de otros delitos sexuales contra ella. (Lea también: Mujer acusa a su esposo de haberla “vendido” a más de 100 hombres para tener relaciones)



Tenía previsto ser juzgado junto con otros 12 imputados, acusados de conspirar para abusar de la misma mujer mientras ella se encontraba inconsciente. Sin embargo, ellos niegan los cargos, mientras que un décimo tercer acusado en el caso se declaró culpable anteriormente de conspirar para drogar y violar a la víctima.

El marido admitió 60 delitos cometidos desde 2004, entre ellos 16 de violación, nueve de agresión sexual con penetración y uno por administración de una sustancia con la intención de aturdir o dominar a su esposa, cometidos entre 2004 y 2025. Estos se unen a otros 15 delitos sexuales cometidos entre 2022 y 2025 que ya había admitido a comienzos de este año en una vista anterior. La mujer escuchó la declaración de su esposo desde la primera fila de la tribuna del público, rodeada de sus familiares.



Lo que se sabe de los otros imputados

Los coacusados, de entre 28 y 73 años y entre los que se encuentran un paramédico y un exentrenador de fútbol, serán juzgados en las próximas semanas en el tribunal penal de Mánchester por hechos ocurridos entre 2018 y 2025.

Se prevé que este hombre, originario de Stockport -cerca de Mánchester- sea condenado por los cargos admitidos en el juicio y se ha constituido un jurado para seguir el caso, que la Fiscalía todavía no ha iniciado.



"Nuestro objetivo sigue siendo apoyar a la víctima de esta horrible campaña de abusos a lo largo de una investigación muy compleja", comentó el subcomisario de la Policía del Gran Mánchester, Rick Jackson, que apuntó que esta mujer continúa recibiendo "apoyo especializado". Además, hizo un llamamiento a todas aquellas mujeres que pudieran ser víctimas de abuso sexual facilitado con drogas: "Sepan que no necesita pruebas, certezas ni un recuerdo nítido para que se le tome en serio. No se espera que comprendas exactamente lo que sucedió ni quiénes estuvieron involucrados para que te tomen en serio. Si crees que algo sucedió, por favor, repórtalo o pide ayuda"



Se trata del caso más reciente de una serie de procesos penales en el Reino Unido relacionados con abusos sexuales facilitados por drogas (DFSA, por sus siglas en inglés). La conciencia global sobre este delito ha aumentado tras la condena del sonado caso en Francia de Dominique Pelicot, que drogó y violó a su entonces esposa Gisèle durante casi una década junto con desconocidos.

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En un caso aparte la semana pasada, un hombre de Londres se declaró culpable de incitar a otros hombres en un chat grupal en línea a abusar sexualmente de sus parejas inconscientes e intercambiar imágenes del abuso. Otro hombre será condenado esta semana en el centro de Inglaterra tras haberse declarado culpable en julio de 32 delitos sexuales contra su novia mientras ella supuestamente estaba drogada o dormida. (Lea también: Gisèle Pelicot, abusada por su esposo y más hombres, busca dejar de ser una víctima con su libro)

AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL