Gisèle Pelicot, abusada por su esposo y más hombres, busca dejar de ser una víctima con su libro

"Si hubiera tenido veinte años menos, quizá no me habría atrevido a rechazar el juicio a puerta cerrada", escribe Gisèle Pelicot en sus memorias, donde relata el histórico proceso por las violaciones organizadas por su marido, según extractos publicados este martes por el periódico Le Monde.

La francesa, que además ha concedido entrevistas a diversos medios, rememora el juicio de Aviñón (Francia) de 2024, que tuvo un impacto internacional por la magnitud de los hechos, el número de acusados y su decisión de pedir que las audiencias fueran públicas y no a puerta cerrada.

"Cuando recuerdo el momento en que tomé mi decisión, pienso que si hubiera tenido veinte años menos quizá no me habría atrevido a rechazar el juicio a puerta cerrada. Habría temido las miradas, esas malditas miradas con las que una mujer de mi generación siempre ha tenido que lidiar", afirma en las memorias tituladas en español ‘Un himno a la vida’, que se publicarán el 17 de febrero en 22 idiomas.



"Tal vez la vergüenza se va más fácilmente cuando tienes setenta años y ya nadie te presta atención. No lo sé. No tenía miedo de mis arrugas ni de mi cuerpo", confiesa en este relato escrito junto a la periodista y novelista Judith Perrignon.



No fue ella la que quiso escribir este libro, reflexionó, sino que la fueron a buscar las editoriales, y lo escribió porque sintió que podía ser "útil".



Lo que sufrió Pelicot sin saberlo

Fue violada durante años por decenas de hombres tras ser sedada por su marido sin su consentimiento. En el libro explica no obstante el "sentimiento confuso" que la acompañó antes del juicio: "A él [Dominique Pelicot], tenía ganas de tenerlo frente a mí. De ellos, temía su número", relata.

"Cuanto más se acercaba el juicio, más me imaginaba convertirme en rehén de sus miradas, de sus mentiras, de su cobardía y de su desprecio", continúa. "¿Acaso no los estaba protegiendo si cerraba la puerta?", se pregunta, según los extractos publicados en Le Monde. (Lea también: "Nunca le di mi consentimiento": Gisèle Pelicot enfrenta al único agresor que niega los hechos)

El libro narra su incredulidad cuando descubrió en la comisaría fotografías suyas durante las violaciones bajo sumisión química: "No reconocía a los individuos. Ni a esa mujer. Tenía la mejilla tan flácida, la boca tan blanda. Era una muñeca de trapo".

Su decisión de pedir que el juicio fuera público y su actitud durante las audiencias la han convertido en una figura destacada en la lucha contra la violencia contra las mujeres, incluso en un símbolo para algunos.



“Soy consciente de la fama que no he buscado”

En una entrevista concedida al diario francés Le Figaro, Pelicot explicó que ha desnudado su alma en este relato: "Durante todo el proceso, me calificaron de víctima. Hoy en día, ya no quiero ese estatus".

"Todo esto me ha llegado de golpe, pero yo no he cambiado: sé de dónde vengo y quién soy. Soy consciente de la fama que no he buscado, pero mantengo los pies en la tierra", afirmó, y confiesa igualmente que le "molesta enormemente" que se tenga que decir de ella que es un "ícono", pero a la vez es "consciente" de que su historia "ha dejado una gran huella".

Rechazó toda consideración financiera en ese sentido y lamentó que siempre se le han reprochado "muchas cosas", incluido hasta su forma de vestir durante el juicio. En el juicio vivió "verdaderas humillaciones" y se sintió "sospechosa todo el tiempo", algo que les pasa a menudo a las víctimas de violación, incluso en casos como el suyo, en el que había imágenes para respaldar los delitos.

En un mensaje lanzado en particular a los abogados defensores que llevan este tipo de casos, Pelicot aprovechó la entrevista para resaltar que es posible defender a sus clientes "respetando a la víctima", como hizo Béatrice Zavarro, la abogada de su exmarido.



Pelicot visitará a su exmarido en prisión para buscar respuestas

En el libro detalla mucho de su relación con Dominique Pelicot y cómo durante años nunca vio su "cara B" de criminal sexual, sino a un buen marido, padre y abuelo.

Tiene intención de visitarlo en prisión, expresó, para que le dé respuestas mirándola "a los ojos", y para preguntarle sobre la hija de ambos, Caroline, que también lo denunció en 2025 por sospechas de violación y de agresiones sexuales, ya que en sus archivos (los mismos que revelaron las violaciones repetidas a su exesposa) aparecieron imágenes de ella sin ropa.

Su exmarido está procesado, además, en dos causas más, incluido el asesinato de Sophie Narme, y Pelicot asegura en su libro que espera que no sea el autor de ese "crimen odioso", porque lo contrario sería un nuevo "descenso a los infiernos" para su familia.

Hay hombres que le han escrito, expresó también, para decirle que su caso les generó "vergüenza" de ser hombres, algo que ella nunca pretendió porque "no hay que generalizar ni caer en la paranoia".

"Afortunadamente, hay hombres buenos. Pero por muchas leyes que se aprueben sobre el consentimiento, si no cambiamos la mentalidad, las leyes no servirán de nada. Todo depende de la educación", opinó.

