Aerolíneas deben reanudar vuelos en Venezuela antes del mediodía del 26 de noviembre, según Efe

Venezuela advirtió a las aerolíneas que cancelaron sus vuelos con origen y destino en el país, tras el aviso de Estados Unidos sobre una "situación potencialmente peligrosa en la región", que tienen hasta el mediodía del miércoles 26 de noviembre para reanudar sus operaciones, porque en caso contrario serán revocados sus permisos de "vuelo permanente". (Lea también: Piden a Maduro “renuncia inmediata”, mientras régimen tilda de “patraña” al Cartel de los Soles)

"El Estado venezolano fijó posición con las aerolíneas y tomará las acciones correspondientes. Ya les quedan menos de 24 horas", dijo a EFE una fuente del Ministerio de Transporte.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), adscrito a esa cartera de Estado, dio un plazo de 48 horas a las líneas aéreas para retomar sus operaciones, medida que el organismo informó a los representantes legales de estas empresas en una reunión el lunes y que entró en vigor a mediodía, hora local.



El régimen de Venezuela y representantes de aerolíneas en el país se reunieron el lunes 24 de noviembre para coordinar acciones que garanticen la continuidad de los viajes, luego de que varias compañías cancelaran sus vuelos ante el aviso internacional emitido por Estados Unidos de "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano.



El lunes, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que engloba a 300 aerolíneas del mundo, informó que las autoridades venezolanas dieron 48 horas a las líneas aéreas para retomar los vuelos bajo advertencia de perder derechos de tráfico aéreo en el país suramericano.

Este martes, la IATA aclaró que las compañías que podrían perder sus derechos de tráfico en Venezuela, tras recibir una advertencia del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), son las que han suspendido sus vuelos.

Nicolás Maduro ya había hecho una advertencia: “El que se coma la luz, hay leyes. El que se coma la luz. El que entendió, entendió. Ministro Velázquez, ya sabe, es con usted ministro de Transporte". (Lea también: Aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron las aguas cerca de Venezuela, según web de rastreo)



¿Qué aerolíneas han dejado de prestar servicio en Venezuela?

Desde el sábado y hasta este martes, varias aerolíneas han cancelado sus vuelos, como las españolas Air Europa e Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la sudamericana Latam y la turca Turkish Airlines.

La española Plus Ultra emitió un comunicado en el que informa que este martes no habrá operaciones, una medida que se revisará día tras día.

Las venezolanas Laser y Estelar informaron este martes la suspensión de sus vuelos con destino a Madrid hasta el 1 de diciembre, luego de los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).

La española Enaire publicó el lunes, a petición de AESA, un aviso en el que recomienda a los operadores aéreos civiles españoles no realizar ningún vuelo en el espacio aéreo dentro del FIR Maiquetía (SVZM), que abarca todo el territorio venezolano y se extiende hasta el mar Caribe.

Las aerolíneas Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena mantienen sus operaciones activas.

Estas medidas se dieron a conocer después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitiera este viernes un aviso instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, en medio del despliegue militar de Washington en la zona para presionar al régimen de Nicolás Maduro. (Lea también: Trump evalúa hablar por teléfono con Maduro, según Axios: "Nadie planea dispararle o secuestrarlo")

