ARCHIVOS DE CALARCÁ
CREM HELADO, BONICE Y VIVE100
LLUVIAS EN BOGOTÁ
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

MUNDO

Aerolíneas deben reanudar vuelos en Venezuela antes del mediodía del 26 de noviembre, según Efe

"Ya les quedan menos de 24 horas", dijo una fuente del Ministerio de Transporte a Efe. Las compañías cancelaron sus vuelos ante el aviso internacional emitido por Estados Unidos de "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano.

Por: EFE
Actualizado: 25 de nov, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Venezuela da plazo a aerolíneas de reanudar vuelos hasta el mediodía del 26 de noviembre: Efe
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía -
AFP

