La detención de dos ciudadanos mexicanos por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) generó críticas luego de que se difundieran imágenes del procedimiento en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Los migrantes fueron arrestados cuando se disponían a abordar un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles.



Entre los pasajeros que presenciaron el operativo estaba John Gaedeke, quien relató lo ocurrido y aseguró que, inicialmente no entendió que se trataba de una intervención de las autoridades migratorias.

“Al principio, de verdad parecía un secuestro porque no había ninguna identificación y después uno asume que es algo legal, pero nadie nunca se identificó”, afirmó el testigo. Según su relato, el procedimiento comenzó cuando más de la mitad de los pasajeros ya había abordado el avión. En ese momento, varios hombres que no llevaban uniformes ni identificaciones visibles avanzaron entre las personas que esperaban en la fila.

Publicidad

Gaedeke contó que los funcionarios se acercaron a dos personas que estaban delante de él y comenzaron a hablar entre ellos en voz baja. Después, señaló, identificaron a uno de los pasajeros y se abalanzaron sobre él.



“Y entonces llegaron como a dos personas delante de mí y empezaron a susurrarse entre ellos algo como: ‘¿Lo hacemos? Avanzamos, ese es el tipo’. Y luego lo señalaron y dijeron: ‘Ahora’. Y simplemente se abalanzaron, no se identificaron. Lo derribaron por la espalda estando con su familia”, relató.



Pasajeros presenciaron el arresto de padre e hija

El testigo también describió el temor que generó la intervención entre las personas que se encontraban en el lugar. Según dijo, había adultos y menores de edad en el lugar y algunos pasajeros intentaron proteger a los niños ante los forcejeos.



“Había personas con niños en el pasillo de abordaje. Delante de mí había una mujer con un niño y ella de inmediato se puso delante de él para protegerlo de todo ese caos de forcejeos y gente tirada al piso”, contó.

Publicidad

Los detenidos fueron identificados como Ricardo Larrondo Mendoza y Sofía Hernández Mejía. De acuerdo con la abogada que asumió el caso, ambos estaban en un proceso de búsqueda de asilo y contaban con permiso para trabajar. Durante el procedimiento, Sofía habría gritado que tenía autorización laboral.

Es noticia en el #mundo:



• Jensen Huang regresa a la dirección ejecutiva de Nvidia tras escándalo por relación extramatrimonial con una supuesta espía china.

• Evacuación en concierto en Manchester por sustancia sospechosa.

• Nueva ola de amenazas bomba en colegios europeos.… pic.twitter.com/H3EUObtg0h — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 23, 2026

¿Qué dijo el ICE?

Sin embargo, el ICE entregó una versión diferente. La agencia aseguró que los dos migrantes habían excedido el tiempo autorizado para permanecer en Estados Unidos. Además, señaló que Hernández Mejía habría lanzado café caliente contra los agentes para obstaculizar el operativo, por lo que enfrentaría cargos por agresión a un funcionario federal.

Publicidad

La entidad también justificó que sus agentes no llevaran identificaciones visibles ni mostraran sus rostros al señalar un aumento en las agresiones, los ataques con vehículos y las amenazas de muerte contra funcionarios migratorios.

El gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, cuestionó el operativo y afirmó en redes sociales que el ICE estaba “completamente fuera de control”. También señaló posibles incumplimientos de una norma estatal que, desde marzo, impide que los agentes realicen procedimientos con el rostro cubierto y sin identificarse.

Publicidad

Por su parte, Alaska Airlines manifestó su preocupación por la actuación policial y reiteró su compromiso de tratar a cada pasajero con dignidad y respeto. El aeropuerto de Seattle informó que contactaría a funcionarios federales para conocer lo sucedido.

Mientras tanto, los videos de la detención continúan circulando en redes sociales y han generado cuestionamientos sobre la forma en que se realizó el procedimiento migratorio.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co