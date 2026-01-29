Reconocida actriz de televisión fue asesinada en su casa: su empleada es la principal sospechosa

La actriz siria Huda Shaarawi, conocida por su participación en la exitosa serie árabe 'Bab al Hara' o 'La puerta del barrio', fue asesinada este jueves 29 de enero en su casa en Damasco, la capital de Siria, donde las autoridades arrestaron a su trabajadora doméstica como principal sospechosa en el caso.

Shaarawi fue hallada en el interior de su vivienda capitalina con signos de haber sido golpeada con un objeto pesado, dijo el jefe de las Fuerzas de Seguridad Interna en Damasco, general de brigada Osama Atika, en un comunicado difundido por el Ministerio de Interior. "Con gran tristeza despedimos a la maravillosa actriz Huda Shaarawi. Que Dios tenga misericordia de ella y la habite en sus vastos jardines. A Allah pertenecemos, y a Él volveremos", se lee en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la actriz.



Por su parte, el director de cine Khalid Agini compartió un mensaje en sus redes sociales lamentando la muerte de la iconica actriz. "Con gran tristeza y dolor y con el corazón creyendo en la voluntad y el destino de Allah, lloro mi querida profesora, la artista Huda Shaarawi. El cuerpo se ha ido, pero el espíritu amable, la sonrisa cariñosa y la hermosa marca que plantaste en los corazones de todos los que la conocían o trabajaron con ella permanecerán. Ella era un ser humano elegante antes de ser artista, aprendimos mucho de ella, tanto humanamente como artísticamente, y su recuerdo siempre será una luz que nos acompañe".



¿Quién es la principal sospechosa del crimen de la actriz Huda Shaarawi?

Después de llevar a cabo una breve investigación, los agentes detuvieron esta tarde a una mujer ugandesa que trabajaba como empleada doméstica para la artista y que supuestamente había abandonado el lugar de los hechos después del crimen. Según Atika, la sospechosa confesó haber matado a la víctima, pero por el momento se desconocen tanto el móvil como las circunstancias en que tuvo lugar el suceso.



Aunque trabajó en diversos títulos a lo largo de su carrera, Shaarawi es conocida en el mundo árabe sobre todo por su papel en 'Bab al Hara', que cuenta las desventuras de los vecinos de un barrio en la Siria colonizada por Francia el siglo pasado. La popular serie cuenta con 13 temporadas y cientos de capítulos rodados a lo largo de los años.

