Impactantes imágenes del volcán Etna, el más grande de Europa, entrando en erupción

El monte Etna, el volcán activo más alto de Europa, expulsó este lunes, 2 de junio de 2025, una enorme nube de ceniza y gas, después de que una parte de su cráter se desplomara, reportaron las autoridades italianas. Una enorme columna de ceniza, gas y rocas fue expulsada del volcán, mientras las autoridades advirtieron a la población que se mantuviera alejada del volcán activo más grande de Europa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Monte Etna, en Sicilia, ha mostrado actividad recientemente, pero la erupción del lunes fue la más dramática hasta el momento, y los expertos advirtieron que dicha actividad podría continuar durante semanas. Las imágenes mostraban una enorme nube gris saliendo del volcán en la isla de Sicilia, comenzando a las 11:24 a.m., hora local, según informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).



Impresionante erupción del Etna lanza ceniza, gas y rocas sobre Sicilia

Las cámaras de vigilancia captaron "un flujo piroclástico probablemente producido por un colapso de material del flanco norte del Cráter del Sudeste", indicó la agencia. Un flujo piroclástico —extremadamente peligroso— ocurre cuando rocas volcánicas, cenizas y gases calientes descienden por el volcán a gran velocidad. La actividad explosiva "había pasado a ser una fuente de lava", informó el INGV, describiendo chorros de lava que eran expulsados al aire.

El Monte Etna de Italia entra en erupción, arrojando ceniza, gas y rocas. - Noticias Caracol

Para primeras horas de la tarde, la columna de humo había comenzado a disiparse. Una alerta roja inicial emitida por el INGV para las autoridades aeronáuticas —que estimaban la altura de la nube volcánica en 6.5 kilómetros (más de cuatro millas)— fue degradada a naranja y luego a amarilla. El cercano aeropuerto de Catania, en Sicilia, permaneció abierto el lunes. Hacia media tarde, el INGV señaló que la erupción había cesado, sin que se produjera "nube de ceniza".



Autoridades indicaron que no existe peligro inmediato

El presidente de la región de Sicilia, Renato Schifani, indicó que los expertos le habían asegurado que "no hay peligro para la población", ya que el flujo no había pasado el Valle del León, una zona frecuentada por turistas. Videos publicados en redes sociales parecían mostrar a turistas bajando apresuradamente por las laderas del volcán, algunos tomando fotos, pero la agencia de la AFP no pudo verificar su autenticidad.

Publicidad

"El colapso parcial del Cráter del Sudeste, que generó una impresionante nube eruptiva de varios kilómetros de altura y un flujo piroclástico, es un fenómeno que seguimos con extrema precaución", afirmó Schifani. Pese a que autoridades emitieron el comunicado de que no había peligro inmediato para la población, el jefe de la unidad regional de protección civil, Salvo Cocina, recomendó a los turistas evitar la zona.

La actividad en el Etna es persistente

La intensidad del volcán observada el lunes "es uno de los signos del dinamismo continuo del Etna", declaró Marco Viccaro, presidente de la Asociación Italiana de Vulcanología, al diario Corriere della Sera. Las imágenes de las cámaras de vigilancia mostraron un flujo piroclástico que probablemente se produjo por "el desplome de material del flanco norte del cráter sureste" del monte, indicó el Instituto.

El Monte Etna de Italia entra en erupción, arrojando ceniza, gas y rocas. - Noticias Caracol

"El paroxismo que comenzó anoche y ha seguido creciendo en intensidad entra dentro de la dinámica de un volcán en actividad persistente", señaló, indicando que el Etna ha estado activo desde "hace varias semanas". Esa fase se ha caracterizado por "episodios de corta duración, con energía intensa" pero menores a los registrados entre 2020 y 2022, agregó.

Publicidad

"Se trata de una actividad estromboliana que es relativamente suave en sus primeras etapas y luego se intensifica rápidamente hasta producir explosiones de frecuencia bastante enérgica", explicó. El volcán se encuentra en una "fase de recarga" en la que el magma, que normalmente se encuentra mucho más profundo en la tierra, ahora está más cerca de la superficie. La cantidad de magma que ha ascendido determinará cuánto durará la actividad, dijo Viccaro.

"La evolución depende de los volúmenes de magma que han ingresado a la parte superior del sistema de alimentación", concluyó. La actividad, añadió, "podría evolucionar durante semanas, si no meses, con episodios similares a los que hemos presenciado".

Con información de AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co