Noticias Caracol  / MUNDO  / Impactantes videos del supertifón Fung-wong en norte de Filipinas: un millón de personas evacuadas

Con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230 kilómetros por hora, el supertifón tocó tierra en la localidad de Dinalungan, en la provincia de Aurora en la isla de Luzón.

Por: EFE
Actualizado: 9 de nov, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
El supertifón Fung-wong en Filipinas.
