Rusia ordena detener a Gari Kasparov, campeón de ajedrez recordado por perder contra una computadora

La justicia de Rusia ordenó la detención en ausencia contra el opositor ruso y ajedrecista Gari Kasparov, acusado de justificar el terrorismo por sus críticas a la guerra en Ucrania. (Lea también: General ruso muere por bomba que pusieron en su carro, que estalló a escasos metros de su casa)

"La corte dictó la medida cautelar contra Kasparov de arresto en ausencia por dos meses a partir del momento de su detención en Rusia o su extradición a territorio ruso", sentenció el juez, citado por la agencia rusa TASS.

El excampeón mundial de ajedrez fue acusado por "justificar públicamente el terrorismo en redes de telecomunicación, incluyendo internet", un delito que podría costarle a Kasparov una condena de entre cinco y siete años de cárcel.



Kasparov, incluido en la lista rusa de agentes extranjeros en mayo de 2022, vive fuera de Rusia desde hace más de una década.



En octubre pasado, el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) abrió una causa penal por "organizar una comunidad terrorista" e "intento de usurpación del poder" contra el magnate Mijaíl Jodorkovski y otros destacados opositores rusos en el exilio, fundadores del Comité Antibélico de Rusia (CAR), entre los que figura Kasparov.

Según el FSB, Jodorkovski y los otros fundadores del CAR "financian formaciones militarizadas ucranianas declaradas en Rusia terroristas y llevan a cabo labores de reclutamiento de personas para dichas formaciones, y utilizan a estas posteriormente en planes para hacerse con el poder en Rusia por la fuerza".

El CAR fue fundado el 27 de febrero de 2022, tres días después de que Rusia lanzara su campaña militar en Ucrania, con el objetivo declarado de combatir la "dictadura agresiva" del presidente ruso, Vladimir Putin, en el poder desde hace un cuarto de siglo. (Lea también: Incertidumbre de familias de mercenarios colombianos desaparecidos en Ucrania: "Nadie nos da razón")



¿Por qué es recordado Gari Kasparov?

Fue campeón mundial de ajedrez en la década de 1990. En 1996, se enfrentó en Filadelfia a Deep Blue, una computadora diseñada por IBM, que derrotó al jugador.

“Deep Blue ganó la primera partida, lo que supuso la primera victoria de una computadora contra un vigente campeón mundial con el control de tiempo reglamentario. Pero Kasparov se recuperó y ganó la partida por 4-2”, detalló IBM.

Vino la revancha en 1997, en el Equitable Center de Nueva York. “Kasparov ganó la primera partida. Deep Blue se llevó la siguiente. Las tres partidas siguientes terminaron en tablas. Pero Deep Blue se impuso en la tensa sexta partida, logrando así una contundente victoria por 3,5-2,5 en la revancha y convirtiéndose en el primer sistema informático en derrotar a un campeón mundial vigente bajo los controles de tiempo estándar de un torneo”, añadió la compañía informática.

