Así es la vida de Natalie Suleman, la mujer que tuvo octillizos por un error médico en 2009

En 2009 una historia de un embarazo múltiple acaparó los titulares de la prensa en Estados Unidos y causó una terrible persecución a la futura mamá. Después de 16 años, Natalie Suleman decidió contar su versión de la historia de su embarazo con octillizos, lo que la convirtió en la popular y criticada 'octomamá' ('octomom' en inglés) en la película biográfica próxima a estrenar.

¿Quién es Natalie Suleman?

Esta mujer, según sus propias palabras, fue "una de las personas más odiadas de Estados Unidos". Suleman había crecido en Fullerton, California, siendo hija única, algo que la marcó de por vida y que hizo que uno de sus mayores sueños fuera ser mamá de muchos hijos. Para el año 2009, había conseguido su objetivo: era mamá de seis hijos.

Aunque estaba soltera, estudiaba un posgrado, vivía con sus padres y tenía problemas económicos, Natalie Suleman tomó una decisión bastante polémica: quería un séptimo hijo y decidió someterse a un tratamiento de fecundación in vitro. La sorpresa fue que, debido a un error médico, el procedimiento en el que la mujer "esperaba un bebé más", terminó en el embarazo múltiple más comentado de los Estados Unidos.

Natalie Suleman decidió contar su historia en una película - Foto: Cortesía Lifetime

El doctor Kamrava, a quien se le retiró su licencia médica por este caso, le implantó 12 embriones a la mujer sin que ella lo supiera; al principio le dijo que solo eran seis, pero después admitió su error. Este proceso causó el nacimiento de los octillizos de Natalia Suleman: Noah, Maliyah, Isaiah, Nariyah, Makai, Josiah, Jeremiah y Jonah, quienes actualmente tienen 16 años, y quienes convirtieron a la mujer en madre de 14 hijos.

Natalie Suleman cuenta su versión

'Octomamá' fue el nombre que los estadounidenses y la prensa le colocó a Natalie Suleman, quien aceptó polémicas ofertas de trabajo en los medios de comunicación con la intención de poder mantener a todos sus hijos como madre soltera. Todo esto la llevó a un abismo de odio en el que fue víctima de críticas y hasta amenazas de muerte que la obligaron a guardar silencio hasta ahora.

16 años más tarde, Natalie Suleman ha decidido contar lo que vivió en ese entonces y en estos años como madre de 14. "No era feliz siendo hija única y soñaba con tener una familia grande. Bueno, no tan grande. Pero sí que quería siete hijos", contó a la revista People al anunciar que próximamente su historia será contada en una biopic.

En una rueda de prensa para Latinoamérica, Suleman contó que con su caso hubo mucha malinterpretación y abuso por parte de la prensa sensacionalista que la persiguió a ella y a sus bebés por varios años, además, que en la película revelará por qué guardó silencio por tantos años. "Estaba en modo de supervivencia, psicológicamente se llama lucha contra la huida o modo congelado. Y yo soy una luchadora. Así que yo estaba en piloto automático y desde el principio probablemente utilizando muchos mecanismos de afrontamiento sólo para sobrevivir mentalmente".

La mujer, que actualmente tiene 49 años, señaló que lo que más quiere que la gente entienda al conocer su historia es que "no soy la 'octomom' en absoluto. Mi verdadero carácter es el polo opuesto, la antítesis total de la caricatura deshumanizada e inventada por los medios de comunicación que no era real. Es muy fácil para la gente, para el público, proyectar ese odio fuera de lugar en algo que no es humano o que no se percibe como humano, y mucho menos en una madre. Pero lo que quiero que la gente sepa es que sólo soy una madre y eso es todo lo que me importa".

'Mis Octillizos' (I Was Octomom) es una película biográfica original de Lifetime Movies protagonizada por Kristen Lee Gutoskie (The Handmaid's Tale, Chicago Fire) como Natalie Suleman; Caitlin Stryker (A Million Little Things) como su mejor amiga Beth; y Anita Wittenberg (Cruel Instruction) como su madre Angela. La cinta se estrena el sábado 31 de mayo.

