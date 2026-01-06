En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
NICOLÁS MADURO
VENEZUELA
IPC COLOMBIA
GUSTAVO PETRO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Reconocida creadora de contenido falleció tras realizarse una cirugía estética: esto se sabe

Reconocida creadora de contenido falleció tras realizarse una cirugía estética: esto se sabe

La creadora de contenido Yulia Burtseva, de 38 años, murió tras complicaciones en una cirugía estética lo que ha generado la apertura de un caso penal por presunta negligencia médica.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de ene, 2026
Comparta en:
Reconocida creadora de contenido falleció tras realizarse una cirugía estética: esto se sabe
Yulia Burtseva tenía 38 años.
Instagram: @burtseva_italia

La mañana del domingo 4 de enero de 2026 comenzó para Yulia Burtseva con un mensaje de optimismo y una despedida casual hacia sus seguidores. Según el medio The U. S. Sun, la influencer grabó desde el exclusivo Café Pushkin de Moscú, publicó un breve video en la plataforma rusa VK con el texto: “Buenos días, Moscú”. Y es que lo que parecía ser el inicio de un día de transformación personal terminó convirtiéndose en una tragedia que ha conmocionado a su comunidad digital en Rusia e Italia. Horas después de aquel saludo, la mujer de 38 años perdía la vida tras someterse a una cirugía estética, dejando un vacío profundo en su familia y una investigación judicial en curso.

Yulia Burtseva se mudó de Samara, en Rusia y vivió en Italia durante mucho tiempo, estableciéndose en Nápoles. Regresó a su país para realizarse un procedimiento de aumento de glúteos, según lo que reporta el medio MSK1. Sin embargo, durante la intervención, su estado de salud se vio afectado por el procedimiento y de acuerdo con el medio ruso mencionado anteriormente, la creadora de contenido, que cuenta con más de 75 mil seguidores en Instagram, habría sufrido un shock anafiláctico, lo que le habría causado la muerte.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Tras el fatal desenlace, el Comité de Investigación de Moscú abrió de inmediato una causa penal por muerte por negligencia. Según el Código Penal de la Federación Rusa, el proceso se fundamenta en el presunto desempeño inadecuado de funciones profesionales, un delito que conlleva implicaciones legales graves y penas de hasta tres años de prisión.

¿Quién era Yulia Burtseva, la influencer que falleció en una cirugía estética?

Yulia Burtseva era una creadora de contenido que utilizaba sus redes para compartir con naturalidad los detalles de su vida cotidiana, sus viajes y momentos especiales junto a su esposo, Giuseppe Nocerino, y su pequeña hija. De acuerdo a la primera publicación realizada en su cuenta de Instagram, utilizaba sus redes como "mi blog sobre el amor entre Rusia e Italia, sobre la vida en Italia a través de mis ojos, sobre la deliciosa cocina italiana, sobre el sencillo idioma italiano y, por supuesto, ¡sobre los apasionados italianos!".

Últimas Noticias

  1. Hombre asesinó a nueve personas, incluidos cinco niños, y se quitó la vida en prisión horas después
    Imagen de referencia -
    Archivo
    MUNDO

    Madre habría asesinado a tres familiares antes de quitarse la vida: dos víctimas eran sus hijos

  2. Niño en hospital
    Foto: Freepik
    MUNDO

    Menor de 14 años 'regresó a la vida' tras recibir disparo en la cabeza y ser desconectado

Desde Italia, su esposo Giuseppe ha expresado su dolor y su determinación de encontrar respuestas. De acuerdo al mensaje publicado en sus redes, agradeció a todos los seguidores de su esposa el amor que le demostraban, además de afirmas que: "Ahora solo quiero justicia para mi esposa, mi vida, mi todo", junto a otro mensaje solicitando información para asesoría legal: "si tienen amigos, conocen abogados que puedan ayudarme, se lo agradezco, iré a Rusia en unos días".

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Muerte

Italia

Rusia

Publicidad

Publicidad

Publicidad