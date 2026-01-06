Reconocida creadora de contenido falleció tras realizarse una cirugía estética: esto se sabe

La mañana del domingo 4 de enero de 2026 comenzó para Yulia Burtseva con un mensaje de optimismo y una despedida casual hacia sus seguidores. Según el medio The U. S. Sun, la influencer grabó desde el exclusivo Café Pushkin de Moscú, publicó un breve video en la plataforma rusa VK con el texto: “Buenos días, Moscú”. Y es que lo que parecía ser el inicio de un día de transformación personal terminó convirtiéndose en una tragedia que ha conmocionado a su comunidad digital en Rusia e Italia. Horas después de aquel saludo, la mujer de 38 años perdía la vida tras someterse a una cirugía estética, dejando un vacío profundo en su familia y una investigación judicial en curso.



Yulia Burtseva se mudó de Samara, en Rusia y vivió en Italia durante mucho tiempo, estableciéndose en Nápoles. Regresó a su país para realizarse un procedimiento de aumento de glúteos, según lo que reporta el medio MSK1. Sin embargo, durante la intervención, su estado de salud se vio afectado por el procedimiento y de acuerdo con el medio ruso mencionado anteriormente, la creadora de contenido, que cuenta con más de 75 mil seguidores en Instagram, habría sufrido un shock anafiláctico, lo que le habría causado la muerte.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tras el fatal desenlace, el Comité de Investigación de Moscú abrió de inmediato una causa penal por muerte por negligencia. Según el Código Penal de la Federación Rusa, el proceso se fundamenta en el presunto desempeño inadecuado de funciones profesionales, un delito que conlleva implicaciones legales graves y penas de hasta tres años de prisión.



¿Quién era Yulia Burtseva, la influencer que falleció en una cirugía estética?

Yulia Burtseva era una creadora de contenido que utilizaba sus redes para compartir con naturalidad los detalles de su vida cotidiana, sus viajes y momentos especiales junto a su esposo, Giuseppe Nocerino, y su pequeña hija. De acuerdo a la primera publicación realizada en su cuenta de Instagram, utilizaba sus redes como "mi blog sobre el amor entre Rusia e Italia, sobre la vida en Italia a través de mis ojos, sobre la deliciosa cocina italiana, sobre el sencillo idioma italiano y, por supuesto, ¡sobre los apasionados italianos!".

Desde Italia, su esposo Giuseppe ha expresado su dolor y su determinación de encontrar respuestas. De acuerdo al mensaje publicado en sus redes, agradeció a todos los seguidores de su esposa el amor que le demostraban, además de afirmas que: "Ahora solo quiero justicia para mi esposa, mi vida, mi todo", junto a otro mensaje solicitando información para asesoría legal: "si tienen amigos, conocen abogados que puedan ayudarme, se lo agradezco, iré a Rusia en unos días".



Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL