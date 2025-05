Influencer es acusado de explotar a una adolescente con la que tuvo una relación

Un influencer conocido en México como Alex Marín fue detenido en Jalisco por trata de personas, en su modalidad de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, por una relación que sostuvo con una adolescente de 16 años.

“Tarde que temprano llega la justicia, llega el karma”, dijo una expareja del tiktoker, que tiene más de 3 millones de seguidores.

Habría grabado un video con la menor de edad

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, Alex Marín “presuntamente inició una relación sentimental con la adolescente de 16 años de edad y comenzaron a sostener relaciones sexuales de forma ocasional”.

Agrega la investigación que el influencer manipulaba a la joven y la “ofrecía a otras personas a cambio de dinero”. Detalla el ente acusador que, “en uno de esos encuentros, el indiciado la convenció de que participaran con otras personas y que además todo fuera grabado en video para difundirlo en páginas de contenido para adultos”.

Fue la familia de la víctima la que presentó la denuncia contra el tiktoker en el Ministerio Público. “Como resultado, se integró una carpeta de investigación en la que se acreditó la posible responsabilidad del señalado, lo que permitió solicitar y obtener una orden de aprehensión en su contra”, reveló la Fiscalía de Jalisco.

Alex Marín, al que las autoridades identificaron como Alejandro N, fue capturado en Puerto Vallarta y la audiencia contra él por explotación sexual se realizará el 2 de junio, fecha hasta la cual permanecerá en prisión preventiva.

Según medios mexicanos, el realizador de contenido para adultos había enfrentado otro proceso, también por sostener una relación con una menor de 17 años, pero este no pasó a mayores porque la joven dijo que había sido consensuado.

El influencer se encuentra bajo prisión preventiva - AFP

“Al fin va a pagar todo lo que nos hizo”

“Tarde que temprano llega la justicia, llega el karma”, dijo Mía Cortés, exesposa del influencer, al enterarse de la captura del sujeto.

En diálogo con el medio Radio Fórmula, sostuvo que “al fin va a pagar todo lo que nos hizo, a mí y a varias compañeras y va a pagar ese gran robo que nos hizo” y manifestó que “es la justicia que se merece, al fin le va a llegar la ley”. Según ellá, Alex Marín la robó “durante 10 años y fue bastante”, agregando que cree que “hubo más a las que robó”.

Al hablar en el Pódcast de Alejandro Villanueva, dijo que su exesposo “nada más nos utilizaba para imagen de él, porque nosotras no obteníamos ningún beneficio”, aseverando que "no he recibido un peso del divorcio de lo que se ganaba porque todo se lo quedó".

Asimismo, reveló que Alex Marín la amenazó y ella grabó la conversación en la que le dijo: “¿Quieres que vaya a Monterrey y te haga un desmadre? Tú dime y graba la conversación si quieres, así que conmigo no se juega, mija, porque voy y te hago un desmadre. ¿Le quieres calar? Le calamos. Como usted me diga”.

