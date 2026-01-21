Investigan muerte de cuatro jóvenes arquitectos en una cabaña: “Comenzaban a construir sus sueños”

La muerte de cuatro jóvenes arquitectos en Jalisco, México ha causado consternación entre familiares, amigos y la comunidad académica y profesional del estado, luego de que los cuerpos de los prfesionales fueron localizados sin vida en una cabaña ubicada en la localidad conocida como El Corralito, luego de varios días en los que fueron reportados como desaparecidos.



El hallazgo ocurrió el lunes 19 de enero, fecha en la que las familias recibieron la noticia que confirmó el desenlace fatal de una búsqueda marcada por la incertidumbre. Ante los hechos, la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó la apertura de una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que perdieron la vida los jóvenes identificados como Julio Enrique Zarco Vázquez, Daysi Mariana Anguiano Larios, Karina Jaqueline Rodríguez Ariasto y Patricia Jacqueline Venegas Nieves, todos dedicados a la arquitectura.

De acuerdo con la información oficial, en un inicio circularon versiones que apuntaban a que las muertes podrían haber sido consecuencia del consumo de alimentos o bebidas. Sin embargo, tras las diligencias correspondientes, las autoridades confirmaron que la causa de muerte habría sido una intoxicación por monóxido de carbono, un gas altamente peligroso que puede provocar la pérdida de la conciencia y la muerte especialmente en espacios cerrados.

Según lo señalado por la Fiscalía, la intoxicación estaría relacionada con el incendio de una camioneta que presuntamente se encontraba cerca de la cabaña donde fueron hallados los jóvenes. Esta versión forma parte de las líneas de investigación que se mantienen abiertas para determinar con precisión cómo se produjo la acumulación del gas y bajo qué condiciones ocurrió el fatal desenlace.



No obstante, de acuerdo con El Heraldo de México, el caso ha generado cuestionamientos por parte de los familiares de las víctimas, quienes han solicitado transparencia y claridad en las investigaciones. Uno de los allegados a los jóvenes declaró a medios locales que existen inconsistencias en la versión presentada por las autoridades, al asegurar que ellos no observaron ningún vehículo estacionado en las inmediaciones de la cabaña cuando acudieron al lugar.



Mientras avanzan las indagaciones oficiales, el impacto de la tragedia ha generado diferentes reacciones, una de ellas en el ámbito académico y profesional, el Colegio de Arquitectos del Sur del Estado de Jalisco, a través de su Consejo Directivo para el periodo 2026-2027, expresó públicamente sus condolencias por el fallecimiento de los cuatro jóvenes, a quienes describieron como estudiantes que apenas empezaban a “construir sus sueños”.

En un mensaje difundido por Facebook, el organismo manifestó su solidaridad con las personas cercanas a las víctimas. “Abrazamos solidariamente a los familiares y amigos de los jóvenes arquitectos que hoy nos dejan. Nos duele despedir a quienes apenas comenzaban a construir sus sueños, pero su memoria será siempre parte de nuestra comunidad”, señaló el Colegio de Arquitectos, al tiempo que dio a conocer las identidades de los jóvenes fallecidos.

¿Cómo afecta el monóxido de carbono al cuerpo humano?

De acuerdo con la Clinica Mayo, la intoxicación por monóxido de carbono ocurre cuando este gas se acumula en la sangre y desplaza al oxígeno en los glóbulos rojos, lo que puede provocar daños graves en los tejidos o incluso la muerte. Se trata de un gas incoloro, inodoro e insípido, que se produce por la quema de combustibles como gasolina, madera, carbón o propano, y cuya acumulación es más peligrosa en espacios cerrados o con ventilación deficiente.

La exposición al monóxido de carbono afecta principalmente al cerebro y al corazón, y puede causar síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, confusión, pérdida del conocimiento y, en casos severos, daño cerebral o fallecimiento. Ante cualquier sospecha de intoxicación, se debe salir de inmediato al aire libre y buscar atención médica urgente, ya que sus efectos pueden avanzar rápidamente sin que la persona se percate del riesgo.

