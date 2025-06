Irán dice tener "todas las opciones sobre la mesa" si EE. UU. interviene en conflicto con Israel

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán advirtió el jueves a Estados Unidos contra una intervención en la guerra para apoyar a su aliado Israel, y agregó que Teherán está listo para defenderse en caso de una escalada.

"Si Estados Unidos quiere entrar activamente a favor del régimen sionista, Irán tendrá que utilizar sus herramientas para darle una lección a los agresores y defender su seguridad e intereses nacionales", declaró el viceministro Kazem Gharibabadi, según la televisión estatal.

"Naturalmente, nuestras autoridades militares tienen todas las opciones necesarias sobre la mesa", agregó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de intervenir a favor de Israel en la guerra iniciada el viernes pasado contra Irán.

"Puede que lo haga, puede que no. Es decir, nadie sabe qué voy a hacer", respondió a periodistas cuando le preguntaron si Estados Unidos bombardeará Irán.

Todo esto sucede en medio del bombardeo de Irán en Tel Aviv, en el cual el hospital Soroka resultó afectado.

Benjamín Netanyahu dice que Irán "pagará" por bombardeo en hospital de Israel

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que Irán "pagará un alto precio" tras el impacto de un misil iraní en un hospital del sur de Israel el jueves. Su ministro de Defensa afirmó que el líder supremo de Irán rendirá cuentas.

"Esta mañana, los dictadores terroristas de Irán dispararon misiles contra el Hospital Soroka... y contra civiles en el centro del país. Haremos que los tiranos de Teherán paguen un alto precio", declaró Netanyahu en una publicación en X.

El Hospital Soroka, en la ciudad sureña de Beersheba, quedó en llamas tras un bombardeo matutino de "docenas" de misiles balísticos iraníes. También se reportaron impactos en dos localidades israelíes cercanas a la ciudad costera de Tel Aviv.

En declaraciones desde el lugar del incidente, el director Shlomi Kodesh informó que un edificio quirúrgico que había sido evacuado en los últimos días fue alcanzado, y añadió que 40 personas resultaron heridas.

"Varias salas quedaron completamente destruidas y hay daños extensos en todo el hospital, con daños en edificios, estructuras, ventanas y techos del centro médico", declaró a la prensa.

Irán afirmó que su objetivo era una base militar y de inteligencia israelí, no el centro de salud.

La última escalada se produjo en el séptimo día de intercambios mortíferos entre ambos países, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene la incertidumbre sobre si Washington entrará en la guerra junto a Israel.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha rechazado la exigencia de Trump de una "rendición incondicional", a pesar de las afirmaciones del líder estadounidense de que "Irán tiene muchos problemas y quiere negociar".



"Nunca te rindas"

Trump ha dejado deliberadamente ambiguas sus intenciones de unirse al conflicto, declarando el miércoles: "Puede que lo haga, puede que no. Es decir, nadie sabe qué voy a hacer".

"La próxima semana va a ser muy importante", añadió, sin dar más detalles.

Se espera que cualquier participación estadounidense implique el bombardeo de una crucial instalación nuclear subterránea iraní en Fordow, para la cual se han desarrollado bombas especiales antibúnkeres.

La Casa Blanca anunció que Trump recibiría un informe de inteligencia el jueves, un día festivo en Estados Unidos. El alto diplomático estadounidense, Marco Rubio, se reunirá con su homólogo británico para conversaciones que se espera se centren en el conflicto.

"Tengo ideas sobre qué hacer, pero aún no he tomado una decisión definitiva", declaró Trump. "Me gusta tomar la decisión final un segundo antes de tiempo, porque las cosas cambian. Sobre todo con la guerra".

El Wall Street Journal informó que Trump había dicho a sus asesores el martes que había aprobado los planes de ataque, pero que estaba esperando para ver si Irán renunciaba a su programa nuclear.

Trump declaró a la prensa que funcionarios iraníes "quieren venir a la Casa Blanca", una afirmación negada por Teherán.

El presidente estadounidense había favorecido la vía diplomática para poner fin al programa nuclear iraní, buscando un acuerdo que reemplazara el acuerdo de 2015 que rompió durante su primer mandato.

Pero desde que Israel desató la campaña contra Irán la semana pasada, Trump ha respaldado al aliado clave de Estados Unidos.

