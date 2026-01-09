Venezuela: opositor Edmundo González pide reconocimiento explícito de su victoria en presidenciales

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, hizo un llamado este viernes al "reconocimiento explícito" de su victoria en las elecciones presidenciales de 2024, ganadas bajo señalamientos de fraude por Nicolás Maduro, capturado a inicios de enero por Estados Unidos. "La reconstrucción democrática en Venezuela pasa por el reconocimiento explícito del resultado electoral del 28 de julio de 2024", indicó durante una entrevista telefónica con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, según un comunicado publicado por su equipo.

Con una orden de arresto emitida por las autoridades venezolanas, González Urrutia salió de su país en septiembre de 2024 y se exilió en Madrid. La oposición venezolana, que publicó las actas de las mesas de votación —calificadas de falsas por el gobierno—, asegura que él es el legítimo ganador de las elecciones.

Noticia en desarrollo.

