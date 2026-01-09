Cuatro fallecidos por impacto de rayo durante tormenta: entre las víctimas hay madre e hijo

Tres menores de edad y un adulto murieron en la madrugada del pasado miércoles 7 de enero después de que un rayo impactara en una choza de paja donde las víctimas se habían refugiado de una tormenta eléctrica en el departamento andino de Apurímac, en Perú, informaron fuentes oficiales de ese país.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó en sus redes sociales que el 7 de enero se registraron tormentas eléctricas en el centro poblado de Tacmara, a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, en la provincia andina de Andahuaylas, ubicada en el sur del país.



Durante la tormenta murieron una madre con su hijo y otras dos menores de edad, y el COEN agregó que personal sanitario se desplazó a la zona para las diligencias, puesto que además varias personas resultaron heridas. Medios locales difundieron imágenes de la choza de paja donde fallecieron las víctimas y apuntaron que el fiscal correspondiente se trasladó este jueves a Tacmara para el levantamiento de cadáveres.



¿Qué se sabe de los fallecidos por el impacto de rayo?

El prefecto del distrito de Pacobamba, Reyder Torres Pereyra, indicó a la emisora RPP que otras dos menores que volvían a su casa también fueron alcanzadas por la descarga eléctrica y resultaron heridas. Además, la autoridad local afirmó que la tormenta eléctrica provocó daños en zonas agrícolas.

De acuerdo con información compartida por Infobae, los fallecidos fueron identificado como Josefina Torres y su hijo Celin, además de las niñas Daira y Hemely Pedraza. Al parecer, las cuatro personas se encontraban dentro de la choza cuando esta fue impactada por el rayo.

¿Cómo prevenir ser impactado por un rayo?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los rayos pueden lesionar a un ser humano de las siguientes maneras:



Descargas eléctricas directas, las cuales suelen ser mortales en quien la recibe.

Lesiones por contacto, que son aquellas que se dan sobre un objeto que la víctima está tocando.

Descargas laterales, que ocurren cuando un rayo rebota en un objeto e impacta a la persona.

Corrientes en el suelo, que se dan cuando el rayo impacta al suelo y este se traslada a la víctima por medio de esta superficie.

Lesiones por estallidos, el cual causa heridas primarias o terciarias, como ruptura de tímpanos o traumatismos cerrados.

"Siempre que empiecen las lluvias o las tormentas eléctricas, debemos evitar todas estas cosas que conduzcan energía; estar al aire libre, estructuras metálicas, lugares con agua. Además, debemos estar alejados del lugar donde sabemos que normalmente impactan rayos o ya hayan impactado, porque hay probabilidad de que vuelva a suceder", especificó Karina Díaz Martínez, médica del Hospital Digital de la Universidad de Antioquia, en diálogo para Noticias Caracol.

En caso de que una persona sea impactada por un rayo, los expertos recomiendan llamar a un servicio de emergencias (en el caso de Colombia el 123) y asegurar la escena, observando con detenimiento que se está alejado de cualquier fuente de riesgo adicional. Si la persona está consciente, lo ideal es mantenerla tranquila hasta que lleguen los médicos a atenderla. Si esta está inconsciente, lo más relevante es revisar su pulso y respiración, pues, en caso de que no se encuentren signos vitales, lo ideal es brindar reanimación cardiopulmonar mientras se espera a los servicios de emergencia, siempre y cuando la escena sea segura.

"Si esa persona se encontraba en un lago o piscina, es probable que todavía esté cargada y que yo también sea víctima, de ahí la importancia de asegurar la escena. Lo más importante es evitar que más personas sean víctimas del rayo", recalcó la doctora colombiana.