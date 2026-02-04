Israel vuelve a bombardear Gaza y mata 18 personas: bebé de 5 meses y dos niños, entre las víctimas

Al menos 18 personas murieron este miércoles como consecuencia de los bombardeos nocturnos llevados a cabo por el Ejército de Israel en la Franja de Gaza, de acuerdo con el recuento de morgues y hospitales del enclave. La mayoría de las víctimas se registraron en la ciudad de Gaza, en el norte.



A las diez muertes inicialmente informadas por las autoridades se suman otras cuatro: una en Jan Yunis —que eleva a cuatro el total de fallecidos en el sur de Gaza— y siete adicionales en la capital, donde ya se contabilizaban siete.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Hasta ahora, el Ejército israelí únicamente ha confirmado ataques “de precisión” en el barrio de Tuffah, en la ciudad de Gaza, y ha evitado pronunciarse sobre las acciones militares en Jan Yunis o en la zona de Zeitún, también situada en la capital del enclave.

El Hospital Shifa, en la ciudad de Gaza, reportó durante la mañana el ingreso de siete nuevos fallecidos procedentes de Tuffah.



El balance actualizado en la capital indica tres víctimas en Zeitún y once en Tuffah.



Identidades de las víctimas en nuevos bombardeos de Israel sobre Gaza

En Jan Yunis, el Hospital Nasser informó sobre la muerte de un cuarto integrante de la familia Abu Sitta, que se suma a los fallecidos anteriormente registrados. El centro médico explicó que aún no se ha podido identificar plenamente a la víctima debido a las quemaduras que presenta.



Las demás personas fallecidas en esta zona son: Mahmud Ayman Al Rass, de 21 años; Suleiman Abu Sitta, de 28; y Farid Suleiman Abu Sitta, de 12. En la ciudad de Gaza, las víctimas registradas por el Hospital Shifa a causa de los ataques en Tuffah son Youssef Haboush (36), Bilal Haboush (16), Rital Haboush (12) y Ahmad Talaat Haboush (22).

Publicidad

En cuanto a Zeitún, las tres muertes confirmadas a primera hora del miércoles corresponden a Ali Ahmad Salmi, de 60 años; Basina Mohammad Ayad, de 55; y Saqr Badr Al Hatto, de cinco meses.

“Los equipos de Defensa Civil en las gobernaciones de la Franja de Gaza llevaron a cabo 30 misiones diferentes desde la mañana del martes 3 de febrero de 2026 hasta la mañana del miércoles”, indicó en un comunicado el servicio de emergencias de Defensa Civil gazatí. Dentro de estas labores se incluyeron 12 operaciones de rescate y 12 servicios de ambulancia.



Israel bombardea Gaza con drones, según fuentes locales

Desde la madrugada, fuerzas israelíes han ejecutado bombardeos y disparos de artillería sobre zonas residenciales situadas fuera del perímetro que mantienen bajo control, al este de la línea amarilla.

Publicidad

En la capital, fuentes locales afirmaron que drones cuadricópteros abrieron fuego contra civiles, mientras que en Jan Yunis se reportó fuego desde el mar contra la costa por parte del Ejército israelí.

Habitantes del centro del enclave denunciaron también ataques de artillería al este de Deir al Balah y del campamento de refugiados de Bureij.

En su comunicado de este miércoles, el Ejército señaló que el ataque de las milicias que dejó herido a un soldado en el norte de Gaza —ya evacuado a un hospital en Israel— supone una “flagrante violación del acuerdo de alto el fuego”.

Desde la entrada en vigor de dicho acuerdo, en octubre de 2025, más de 530 palestinos han fallecido por acciones militares israelíes en la Franja de Gaza. En total, las muertes desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023 superan las 71.800.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE