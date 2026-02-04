Bernie Moreno dio nuevos detalles de la reunión entre Petro y Trump: "Un diálogo significativo"

Un estrechón de manos por un pasillo de la Casa Blanca fue el inicio de la reunión entre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Donald Trump, mandatario de Estados Unidos. Posteriormente, en la Oficina Oval, se reunieron con varios miembros importantes de los gobiernos y también estuvo el senador colombo estadounidense Bernie Moreno, quien ha sido crítico de las políticas del Jefe de Estado nacional.

El presidente Petro, tras salir del encuentro, dijo que la reunión fue “positiva” y que se dio en “un momento de profunda tensión entre Estados Unidos y América Latina, en general, y que empezó alrededor del tema del Caribe". Mientras tanto Trump también mencionó que se llevaron muy bien. “Saben, no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado, pues nunca lo había conocido. Y nos llevamos muy bien y estamos trabajando también en otras cosas, incluyendo sanciones. Tuvimos una muy buena reunión. Me parece que estuvo estupendo".



Uno de los objetivos de la reunión fue la lucha eficaz contra el narcotráfico, para lo cual señaló que un capo de capos del narcotráfico sea perseguido aun en la ciudad más lujosa del mundo. "La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami (...). Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos", afirmó Petro en rueda de prensa.



Los detalles de Bernie Moreno

El senador republicano, a través de su cuenta de X, manifestó que Trump le dio la bienvenida al presidente Petro a la Casa Blanca y dejó claro que Estados Unidos está comprometido con la paz y la estabilidad en el hemisferio occidental. “También dejó claro que entablará un diálogo significativo y respetuoso con cualquiera que busque colaborar con Estados Unidos para promover nuestros intereses mutuos. Eliminar el flagelo del narcotráfico es una prioridad en esa agenda, como debería serlo para todas las naciones libres del mundo”, añadió.



Según Moreno, aún queda mucho por hacer, pero se dio un paso en la dirección correcta y señaló que, con la operación de precisión en Venezuela, el presidente Trump ha abierto una era de oportunidades ilimitadas para Estados Unidos y Latinoamérica. “Colombia ha sido, y puede volver a ser, nuestro gran aliado y socio estratégico. Esperamos colaborar con la administración de Petro durante sus últimos meses de mandato”, anotó.

Finalmente, el senador republicano dijo que es fundamental que Colombia garantice a su pueblo unas elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio. “Estados Unidos estará observando atentamente, y tengo la esperanza de que el próximo presidente de Colombia aprovechará lo que hemos hecho y llevará la relación a nuevas cotas”, aseguró.

