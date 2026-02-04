Los tres capos de “alto valor” que quedaron en la mira tras reunión entre Petro y Trump

Continúan los ecos de la reunión diplomática entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Entre lo que conversaron ambos mandatarios está lo relacionado con una lista de narcotraficantes que están en la mira de las autoridades colombianas, la cual fue entregada al presidente norteamericano. El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, habló con Noticias Caracol y entregó detalles y algunos alias de dichos narcos.



Sobre la reunión entre Petro y Trump, el ministro señaló que “fue totalmente un éxito. Fue producto del trabajo de un equipo, pero también de los resultados que han hecho nuestros militares y nuestros policías. Sin ese trabajo arduo, sería imposible hablar de ello. Fue un encuentro entre dos personas que parecía que se conocieran desde antes porque hubo una fluidez muy alta entre ellos dos. El compromiso fue trabajar más unidos. No hubo ninguna imposición de un país a otro”.

Agregó el general (r) que, en cuanto a temas de narcotráfico, “el presidente Gustavo Petro le mostró (a Trump) los objetivos de alto valor que hemos neutralizado y luego le mostró y le hizo la propuesta de declarar objetivos de alto valor conjunto entre los Estados Unidos y Colombia y también, por qué no, de la mano de Venezuela, cuando se haga la transición y se mejoren las coordinaciones que estamos avanzando. Pusimos el ejemplo de tres: uno es alias Pablito, quien prácticamente es declarado ya como objetivo de alto valor conjunto entre los EE. UU. y Colombia, es un cabecilla criminal del Eln que delinque en el área fronteriza entre Colombia y Venezuela; el otro es alias Iván Mordisco, un criminal que tanto daño le ha hecho a Colombia, y el otro es alias Chiquito Malo. El presidente Trump preguntó si eran más y el presidente Petro le dijo: ‘claro, son más’”.

Alias Pablito, alias Iván Mordisco y alias Chiquito malo - Archivo

Mencionó el ministro que a los narcotraficantes en la mira del Gobierno “ya los estamos afectando. Es más, en horas de la madrugada hicimos una operación contundente en el área del Catatumbo, que incluyó un bombardeo. Está en este momento el desarrollo de la operación y el enfoque es cómo podemos integrar mejor la inteligencia entre ambas naciones y se aplica siempre el derecho internacional humanitario y se aplica la fuerza por parte de Colombia. No solamente nos quedamos en eso, sino que el presidente Petro le mostró (a Trump) lo que ha llamado él la nueva junta del narcotráfico, que es una red criminal. Él dijo: ‘Vamos por los capos más altos, de más alto nivel, algunos viven en Dubái, en Madrid o en Miami’. La conversación comenzó por una particularidad de cómo el narcotráfico ha afectado a Colombia y cómo han intentado asesinar al presidente Trump, cuando estuvo en campaña presidencial; el presidente Petro le dijo que cuando ocurrió ese atentado se acordó que él tuvo otro atentado similar y le mostró el de Cúcuta. Eso hizo una conexión fuerte y también mostró la realidad de que hay que combatir el narcotráfico”.



Sustitución de cultivos: la propueta de Petro a Trump

Según el ministro, el presidente Petro habló con Trump sobre una estrategia para combatir el narcotráfico: “Le dijo que, si nosotros no hacemos la erradicación permanente, que es la sustitución de cultivos ilegales, la sustitución de economías de la mano de los campesinos, arrancar de raíz el cultivo de la hoja de coca, pues no vamos a solucionar. Por lo que debemos reemplazarlo es por cacao, por café, por coco. El presidente Trump dijo: ‘Me parece que es supremamente inteligente y más eficiente esa estrategia’. El presidente Petro le contó los planes de inscripción que hay, pero también la determinación; si en esas zonas no se inscriben las personas y continúa esto, pues básicamente es porque quieren persistir en algo ilegal, pero para que tengan la libertad tenemos que neutralizar las amenazas”.

Finalmente, el ministro señaló que, además de Iván Mordisco, alias Pablito y Chiquito Malo, en la lista de narcos que se le entregó a Donald Trump está alias Calarcá.

