Izquierdista Sánchez supera al ultraderechista López Aliaga e iría a segunda vuelta en Perú

El izquierdista Roberto Sánchez avanzó este miércoles al segundo puesto del conteo parcial de las elecciones presidenciales en Perú y se perfila como eventual contrincante de la derechista Keiko Fujimori en una segunda vuelta, tras unos comicios marcados por problemas logísticos y cuestionamientos.



¿Cuántos presidentes ha tenido perú en los últimos 10 años?

Perú atraviesa desde hace una década una profunda crisis política. En ese período ha tenido ocho presidentes, seis de los cuales no concluyeron su mandato debido a destituciones o a la amenaza de ellas, lo que ha erosionado severamente la confianza ciudadana en la clase política.

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Con más del 90 % de las actas contabilizadas, la hija del expresidente dictador Alberto Fujimori concentra cerca del 17 % de los votos. Detrás se ubica Roberto Sánchez con un 12 %, luego de superar por un margen mínimo al ultraconservador Rafael López Aliaga, que suma el 11,9 % y ha puesto en duda el proceso electoral. Los resultados aún no son definitivos y podrían modificarse.

Sánchez, psicólogo de 57 años y heredero político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), experimentó un crecimiento notable el martes en el escrutinio llevado a cabo por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), responsable de la organización de los comicios.



El conteo de votos provenientes del interior del país ha avanzado más lentamente que el de Lima. En el sur andino y en áreas rurales se concentra el respaldo más sólido al candidato de Juntos por el Perú.



"Vamos con tranquilidad, con serenidad, estamos confiados en el respaldo de nuestro pueblo (...) porque las actas no mienten", declaró Sánchez en una entrevista con la agencia de noticias AFP el martes. "Estas elecciones se tienen que respetar", añadió.

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Proyecciones difundidas el lunes por la consultora Ipsos ya lo situaban como uno de los candidatos con mayores opciones de pasar a la segunda vuelta.



¿Quién es Roberto Sánchez, candidato a la presidencia del Perú?

Roberto Sánchez fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo, siendo el único miembro del gabinete que se mantuvo en su cargo a lo largo de los cinco cambios ministeriales del breve y convulso mandato de 17 meses.

Durante la campaña, Sánchez ha adoptado el sombrero campesino como símbolo, evocando la imagen del sindicalista Castillo, maestro rural que llegó a la Presidencia.

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Castillo, actualmente encarcelado y condenado a más de 11 años de prisión por su fallido intento de disolver el Congreso, conserva respaldo entre sectores empobrecidos de la región andina.

"Será liberado por nuestro gobierno, en correspondencia a la prerrogativa presidencial que otorga" la facultad de indultarlo, afirmó Sánchez.

El candidato de Juntos por el Perú también planteó la redacción de una "nueva Constitución" y la creación de un "Estado plurinacional" que incluya a los pueblos indígenas en el gobierno, siguiendo el modelo impulsado por Evo Morales en Bolivia.

"Hay un inmenso deseo de cambio" entre los sectores históricamente excluidos, señaló a la AFP.

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Según el politólogo Jorge Aragón, Sánchez encarna "un voto rural (...), con ciertas identificaciones menos blancas, más contestatario, más de izquierda, más de reclamo, más de inclusión".

El especialista considera que el izquierdista representaría un rival más complejo para Keiko Fujimori que López Aliaga en una eventual segunda vuelta. De darse ese escenario, "de alguna manera se va a reeditar la elección de 2021", cuando la líder derechista fue derrotada por Castillo.



Elecciones presidenciales en Perú, afectadas por distribución de papeletas

Las elecciones presidenciales se vieron afectadas el domingo por dificultades en la distribución de material electoral, como papeletas y urnas, lo que causó retrasos en la apertura de decenas de centros de votación en Lima.

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Alrededor de 50.000 ciudadanos no pudieron votar ese día, lo que llevó a las autoridades a convocarlos nuevamente el lunes.

El Jurado Nacional de Elecciones presentó una denuncia contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros tres funcionarios, por presuntos delitos contra el derecho al sufragio.

Por su parte, el ultraconservador López Aliaga, exalcalde de Lima y simpatizante de Donald Trump, cuestionó el proceso y solicitó la anulación de los comicios, alegando un supuesto fraude.

"Les doy 24 horas para que declaren nulidad absoluta de este fraude electoral", afirmó ante cientos de seguidores congregados frente a la sede del máximo tribunal electoral.

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Afonía mediante, la dirigente vecinal Jennifer Jiménez, de 38 años, expresaba su apoyo a "Porky", apodo con el que se identifica el aspirante de la derecha religiosa.

"Tenemos que hacer respetar nuestro voto (...) No aceptamos esos resultados", dijo la manifestante.

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Una misión de observación de la Unión Europea informó finalmente que no halló indicios que respalden una "narrativa de fraude".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: @Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS APF