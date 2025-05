Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, fue diagnosticado con agresivo cáncer y metástasis

El expresidente estadounidense Joe Biden ha sido diagnosticado con una forma "agresiva" de cáncer de próstata que se ha extendido a los huesos y está evaluando opciones de tratamiento, según informó su oficina el domingo. El viernes, el demócrata de 82 años fue "diagnosticado con cáncer de próstata... con metástasis ósea", según se lee en- el comunicado.

"Si bien esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un manejo eficaz. El presidente y su familia están evaluando opciones de tratamiento con sus médicos", agregan en el texto. El diagnóstico se produjo después de que Biden experimentara un aumento de síntomas urinarios y fuera examinado la semana pasada por un nuevo hallazgo de un nódulo prostático.

El anuncio se produce mientras Biden aún sostiene que podría haber ganado las elecciones presidenciales de 2024, tras retirarse de la contienda. Su vicepresidenta, Kamala Harris, finalmente perdió contra el republicano Donald Trump. La semana pasada, una grabación recién publicada de Biden hablando con vacilación y con dificultades para recordar eventos y fechas clave reavivó el debate sobre sus capacidades mientras aún ocupaba el cargo. El hijo del exmandatario, Beau Biden, falleció de cáncer cerebral en 2015.

Joe Biden, a pocos días de terminar su presidencia en Estados Unidos. AFP

Joseph Robinette Biden Jr., más conocido como Joe Biden, fue presidente de Estados Unidos entre 2021 y el pasado mes de enero. Antes de eso, Biden fue vicepresidente durante el mandato de Barack Obama (2009-2017). Además, fue senador por el estado Delaware entre 1973 y 2009, sumando 36 años en el órgano legislativo.

En febrero de 2024, el entonces presidente se sometió a un examen físico en el Centro Militar Nacional Walter Reed, supervisado por su médico, el Dr. Kevin O'Connor. En ese momento se afirmó que no había "nuevas preocupaciones" sobre la salud del presidente y que estaba "apto para el servicio". A principios de este mes, el exmandatario apareció en el programa "The View" de la cadena ABC, donde refutó las afirmaciones de que experimentó deterioro cognitivo en su último año como presidente. "Se equivocan. No hay nada que lo sustente", aseguró Biden.

El funcionario y estratega político Chris D. Jackson lamentó el diagnóstico del expresidente. "Seré sincero. Me da asco saber que el presidente Joe Biden lucha contra un cáncer agresivo mientras lo critican duramente quienes dicen ser sus amigos y aliados. Tengo muy buena memoria y espero que tú también. Defiendan a este buen hombre. Y tengan a él y a su familia en sus oraciones", escribió Jackson en su cuenta de X.



¿Qué es el cáncer de próstata?

El cáncer tiene su originen en el momento que las células del cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada. "Las células de casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en células cancerosas y luego se pueden extender a otras áreas del cuerpo", explica la American Cancer Society, o español Sociedad estadounidense del cáncer.

"El cáncer de próstata se origina cuando las células comienzan a crecer fuera de control. La próstata es una glándula que sólo tienen los hombres. Esta glándula produce parte del líquido que conforma el semen", agrega la entidad.

La próstata está ubicada debajo de la vejiga (el órgano hueco donde se almacena la orina) y delante del recto (la última parte de los intestinos). Justo detrás de la próstata se encuentran las glándulas llamadas vesículas seminales, las cuales producen la mayor parte del líquido del semen. Existen diferentes tipos de cáncer de próstata, aunque la mayoría son adenocarcinomas. Estos cánceres se desarrollan a partir de las células glandulares (las células que producen el líquido prostático que se agrega al semen).

Otros tipos de cáncer que se pueden originar en la próstata son:



Carcinomas de células pequeñas

Tumores neuroendocrinos (aparte de los carcinomas de células pequeñas)

Carcinomas de células transicionales

Sarcomas

AFP/MATEO MEDINA ESCOBAR