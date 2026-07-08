Migrante mexicano murió durante operativo de ICE en Houston; familia exige una investigación

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) causó la muerte a un migrante mexicano durante un operativo de detención en Houston, Texas, según informó un portavoz del gobierno a EFE que asegura que el agente disparó en "defensa propia".



El fallecido fue identificado como Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que se encontraba en Estados Unidos de manera irregular, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

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El incidente ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana, hora local (12:50 GMT), cuando agentes de ICE intentaron detener un vehículo como parte de un operativo dirigido para arrestar al migrante.

Según la versión del Gobierno, el hombre intentó huir, embistió un vehículo oficial con su coche y desobedeció varias "órdenes verbales".



El portavoz aseguró además que Salgado utilizó su vehículo "como un arma" e intentó atropellar a uno de los agentes, quien disparó en "defensa propia". El hombre fue trasladado posteriormente a un hospital, donde murió a causa de las heridas.



El FBI está al frente de la investigación, señaló el portavoz, y desplazó agentes al lugar de los hechos.

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Las autoridades no ofrecieron por el momento más detalles sobre el número de disparos, la identidad del agente involucrado o si existen grabaciones del incidente.

Al menos seis personas han muerto a manos de agentes de inmigración en EEUU, incluyendo a dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretty y Renée Goodman, durante un megaoperativo en Minnesota en el mes de enero.

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La familia supo del incidente por redes sociales

Un video publicado hoy por la organización de defensa de los derechos civiles LULAC, muestra los momentos posteriores al tiroteo.

En las imágenes se observa a cuatro agentes de ICE, uno vestido completamente de civil y otros tres con chalecos antibalas sobre ropa de calle, mientras mantienen retenidos a cuatro hombres tumbados boca abajo, con los brazos a la espalda.

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De acuerdo con el hijo de Salgado, hacia las 8 de la mañana del martes vio un video en Facebook que denunciaba actividad de ICE en el este de Houston, en el que "reconoció la voz" y la camioneta de su padre. Se desplazó hasta esa zona, que estaba acordonada por las autoridades, quienes no le dieron información de lo sucedido.

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No fue sino a través de organizaciones y políticos locales, que se pusieron en contacto con la familia, que Salgado supo que su padre estaba en un hospital local, y posteriormente, a través de información publicada en medios de comunicación, se enteró de que había fallecido.

También exigió este miércoles una investigación del hecho y contó que su padre estaba camino al trabajo cuando fue rodeado por agentes federales.

"No merecía morir ese día; merecía vivir una vida tranquila como esposo, como padre y como trabajador", dijo Roberto Salgado, uno de los tres hijos de Lorenzo, durante una rueda de prensa en Houston, junto a activistas y legisladores locales.

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Según relató el joven, su padre, quien trabajaba en el sector de la construcción, iba camino al trabajo junto con otros tres compañeros cuando su vehículo fue "rodeado" por tres patrullas no identificadas.

"Tenía temor por su vida, cuando solo quería llegar al trabajo", señaló el joven, y añadió que los compañeros que iban con su padre fueron detenidos por los agentes de inmigración.

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No se abrirá una investigación en Houston

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), del que forma parte ICE, informó el martes de que abrió una investigación sobre el tiroteo. Sin embargo, tanto los familiares de Salgado como organizaciones civiles han denunciado falta de transparencia por parte del Gobierno.

El alcalde de Houston, John Whitmire, indicó en una sesión del consejo municipal que estaba en comunicación "constante" con las autoridades federales pero que no se abrirán unas pesquisas locales, porque "no puede haber dos investigaciones paralelas".

"Es una tragedia (pero) el departamento de policía de Houston no estuvo involucrado", aseguró.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), del que forma parte ICE, informó ayer que ya abrió una investigación sobre el tiroteo por parte de uno de sus agentes.

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Las declaraciones del alcalde se dan en medio de solicitudes por parte de la familia de Araújo y de activistas y legisladores para que se abra una investigación "independiente y transparente" sobre las circunstancias de su muerte.

"La familia de Lorenzo y sus seres queridos merecen la verdad y los estadounidenses merecen que se rindan cuentas", indicó el líder del caucus hispano del Congreso, Adriano Espaillat, en un comunicado.

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AGENCIA EFE