Juan Carlos Delpino se refirió a la postura de Petro frente a la crisis en Venezuela

En entrevista exclusiva con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol en vivo, Juan Carlos Delpino, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, habló sobre las presuntas irregularidades durante las polémicas elecciones que dieron como ganador a Nicolás Maduro. Incluso, se refirió a la postura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, frente a la crisis del país bolivariano.

>>> Vea más: Juan Carlos Delpino sostiene que no está de acuerdo con repetir elecciones en Venezuela

Además de su opinión sobre la posición que ha tomado el presidente Petro, Delpino sostuvo que no tiene evidencias para ratificar la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio de 2024: “Yo no tengo evidencia de que verdaderamente el resultado que se dio en totalizaciones otorga la victoria a Nicolás Maduro. Yo no puedo decir que, en efecto, pudiera estar siendo él o no. Yo no tengo evidencia que consolida esa información que se le dio al país”.

¿Qué dijo Juan Carlos Delpino sobre la postura de Gustavo Petro?

En cuanto a la postura que ha tomado el mandatario de Colombia frente a la crisis en Venezuela, Juan Carlos Delpino opinó que “no me gustaría adelantar una posición en cuanto a la postura que el presidente Petro tiene respecto al proceso electoral venezolano y mucho menos de lo que yo puedo entender de lo que la gente cree o considera como mediadora”.

Publicidad

Por otra parte, Delpino indicó que Venezuela pasa “por la terrible situación de la incertidumbre aún. No es posible que se haya registrado una elección con un gran esfuerzo de carácter técnico y económico, para que al final la elección no le haya servido al pueblo venezolano para resolver el principal problema que teníamos que era la desunión. Esta elección no nos sirvió para unirnos como país y partir de allí una especie de pivote hacia adelante y un salto cuántico hacia el bienestar”.

¿Qué dijo Juan Carlos Delpino sobre repetir elecciones en Venezuela?

En cuando a la propuesta de repetir las elecciones en Venezuela que han hecho los presidentes de Brasil y de Colombia, Juan Carlos Delpino puntualizó que “hoy, yo no estoy de acuerdo con que se repitan las elecciones. Pero, además, ¿con qué condiciones?, ¿con qué organismo electoral? Mi mayor tristeza es que nuestra falla, lo único que nos pone como destino por delante, es que disuelvan el organismo electoral”.

Publicidad

Entrevista completa de Juan Carlos Delpino

>>> Le puede interesar: Juan Carlos Delpino dice que no tiene evidencia de la victoria de Nicolás Maduro