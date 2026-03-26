Juicio contra Meta y YouTube: así es que las redes sociales causan adicción en los usuarios

Miles de padres de familia en Estados Unidos con un alivio tras una victoria judicial. Un jurado en Los Ángeles, California, halló responsables a redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube de generar adicción y causarle depresión a menores de edad. Las funciones que desarrollan estas compañías, las características de sus plataformas, buscan generar esta adicción en los usuarios.



Las empresas tendrán que pagar 6 millones de dólar por cuenta de reparación de esa de ese dinero. 3 millones de dólares de esa compensación irán directamente a la víctima, la que encabezaba esta demanda, quien aparece en los documentos judiciales como KGM, quien contó su historia a partir de un proceso que demoró cuatro años, pero el juicio duró algunas semanas. La víctima contó su historia de cómo desde los seis años de edad empezó a utilizar las redes sociales y se vio prácticamente adicta a ellas, primero a YouTube, luego a Instagram.

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Fundamentalmente la acusación de ella en contra de estas compañías es que desarrollaban, por ejemplo, características como el scrolling o los contenidos infinitos, que tienen que ver con los algoritmos de acuerdo a al interés o a la preferencia de cada uno de los usuarios, así como la reproducción automática de estos contenidos. Fue una decisión tomada de manera unánime por cuenta del jurado. "Este mensaje es importante para K. G. M. y su familia, pero también lo es para toda una generación afectada. Muchos familiares se han esforzado por brindarnos apoyo moral, espiritual y emocional durante este juicio", dijo el abogado de los demandantes Mark Lanier.

"Hay muchísimas familias que han sufrido trágicamente a causa de la adicción a las redes sociales. Si bien nunca hemos podido hablar sobre el contenido de estas plataformas, esto está protegido por las decisiones judiciales. Hemos podido hablar sobre sus funciones y hemos dejado claro que serán responsables de ellas, independientemente de si los menores la reciben o no", agregó Lanier en un rueda de prensa.



El argumento del jurado es que estas compañías fueron negligentes en el desarrollo de sus redes sociales y que sumado a eso, eran plataformas tan adictivas como los cigarrillos o una especie de casino digital. Cabe destacar que si bien fue una decisión en contra de Meta y de YouTube, también habían sido demandadas en un principio TikTok y Snapchat, pero esas dos compañías llegaron a un arreglo con las familias.



Wilson Vega, experto en tecnología del portal Xataca, habló para Noticias Caracol sobre el impacto de esta decisión judicial y explicó algunas de las razones que hacen que las redes sociales sean adictivas. "Durante el juicio, en la parte final, los abogados de la parte acusadora mostraron un tarro de caramelos señalando que sacar un puñado de esos no le iba a significar mucho a las empresas. Y es cierto, una sanción de 6 millones de dólares no representa gran parte de las ganancias, ni siquiera de un día, para una empresa como Meta o para Google. Pero lo importante aquí es el precedente . El precedente que se crea es, creo yo, acertadamente comparable con el que ocurrió en el tema de los cigarrillos, donde una sola sentencia condenatoria abre paso a muchas otras", explicó.



¿Por qué las redes sociales causan adicción?

Sobre la comparación entre el 'scrooling' y los casinos, el experto dijo que aunque parecía exagerada es apropiada: "La mayoría de los casinos, los grandes casinos, tienen tan regulada la iluminación que usted no se entera de que ha pasado medio día y usted sigue ahí jugando. En esto pasa lo mismo. Ese 'infinite scroll' es básicamente el cambio que hicieron para que usted no navegue por páginas. Usted nunca tiene que hacerle un next o un pasar a siguiente, simplemente va pasando y va pasando. Si lo activa automáticamente es incluso peor".

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Vega también dijo que había otras maneras en las que las plataformas de redes sociales mantenían enganchados a los usuarios, diciendo que el algoritmo premia el 'engagement', "la manera en que usted se relaciona". "Cuando usted reacciona a una nota, a un video, le da like o pasa más tiempo en él, el algoritmo aprende que a usted le interesa ese tema y súbitamente le muestra más cosas de esas. empieza también a regular lo que usted ve por el filtro ideológico. Usted no ve nada que contradiga su punto de vista", indicó.

El experto opina que estas plataformas de redes sociales han perfeccionado a lo largo de los años las maneras de mantener a la gente pasando más tiempo utilizándolas. "Básicamente desde el punto de vista técnico, hay tres características. La primera ya la hablamos, que es el 'infinite scroll', simplemente nunca se va a acabar el el flujo de información... La siguiente es el autoplay, es la posibilidad de que usted no tenga que dar activamente una señal para pasar al siguiente contenido, sino que este se reproduce automáticamente. Y la tercera son las notificaciones, que si usted las activa puede estar haciendo cualquier otra cosa cuando le llega una notificación que vuelve y lo trae y ahí usted se queda (...) Lo que dice la sentencia, especialmente cuando otorga daños punitivos, es que esto se hace con algo que bajo la ley de Estados Unidos constituye malicia, opresión e incluso fraude", concluyó el experto.

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