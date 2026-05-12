Las delicadas acusaciones que enfrenta la plataforma Netflix tras denuncia del estado de Texas

El estado de Texas presentó una demanda contra Netflix en la que acusa a la plataforma de streaming de espiar a sus usuarios, recopilar información sensible y diseñar funciones destinadas a generar adicción, incluso entre menores de edad.



La acción judicial fue presentada el pasado lunes en el condado de Collin por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien sostiene que la empresa habría engañado a los consumidores al asegurar que protegía la privacidad de sus usuarios mientras, presuntamente, recolectaba datos personales para comercializarlos con empresas de publicidad y corredores de datos.

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Según el documento judicial, Netflix habría obtenido “miles de millones de dólares” anuales mediante estas prácticas.



¿De qué acusa Texas a Netflix?

La demanda señala que la compañía utiliza herramientas tecnológicas para monitorear de manera constante la actividad de quienes usan la plataforma.

“Netflix emplea un diseño técnico deliberado para rastrear y registrar los hábitos de visualización de los usuarios, sus preferencias, los dispositivos que utilizan, sus redes domésticas, el uso de la aplicación y otros datos sensibles sobre su comportamiento”, afirma el escrito presentado ante la corte.



Las autoridades de Texas sostienen que la empresa se promocionó como una plataforma comprometida con la privacidad de sus clientes, aunque supuestamente realizaba una recopilación masiva de datos personales.



Entre la información que, según la demanda, habría sido recolectada por Netflix se encuentran los hábitos de consumo de contenido, el tiempo de permanencia en la aplicación, los dispositivos utilizados y datos relacionados con el comportamiento digital de los usuarios.

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La acusación también señala que esta información habría sido vendida posteriormente a empresas de publicidad y corredores de datos.

La función autoplay, en el centro de la polémica

Uno de los puntos principales de la demanda está relacionado con el sistema de reproducción automática, conocido como “autoplay”, una función que reproduce de manera inmediata un nuevo contenido cuando termina el anterior.

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Para el estado de Texas, esta herramienta no solo busca mejorar la experiencia del usuario, sino mantenerlo conectado durante más tiempo a la plataforma.

La demanda sostiene que dicha función “crea un flujo continuo de contenido diseñado para mantener a los usuarios, incluidos los niños, viendo (contenido) durante períodos prolongados de tiempo”.

Las autoridades texanas consideran que este diseño fomenta conductas adictivas, especialmente en menores de edad y familias que utilizan la plataforma de streaming de manera frecuente.

“El objetivo final de Netflix es simple y lucrativo: conseguir que niños y familias se queden pegados a la pantalla, recopilar sus datos mientras permanecen allí y luego monetizarlos para obtener grandes beneficios”, añade el documento judicial.



¿Qué pide el estado de Texas?

El fiscal general Ken Paxton acusa a Netflix de violar la ley estatal sobre prácticas comerciales engañosas. Por ese motivo, la demanda solicita a la corte que obligue a la empresa a eliminar todos los datos que, según Texas, fueron recopilados de forma “ilegal”.

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Además, el estado pidió sanciones económicas contra la compañía. La demanda contempla multas de hasta 10.000 dólares por cada infracción que pueda ser comprobada en el proceso judicial.

El caso abre un nuevo debate sobre la privacidad digital, el manejo de datos personales y el impacto de las plataformas de entretenimiento en niños y adolescentes.



¿Qué respondió Netflix a las acusaciones?

Tras conocerse la demanda, Netflix negó las acusaciones presentadas por las autoridades de Texas. La plataforma aseguró que cumple con las leyes y rechazó las afirmaciones relacionadas con espionaje, venta de datos o diseño adictivo de su servicio.

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Hasta el momento, la compañía no ha entregado mayores detalles sobre su defensa legal frente al proceso iniciado en el estado estadounidense.

La demanda contra Netflix se suma a otras discusiones que en los últimos años han surgido en Estados Unidos alrededor del funcionamiento de las grandes plataformas tecnológicas y de entretenimiento.

El uso de algoritmos, la recopilación de datos personales y las funciones diseñadas para aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios se han convertido en temas recurrentes dentro de investigaciones y procesos judiciales.

La polémica también pone el foco sobre el consumo de contenido por parte de menores de edad y la manera en que las plataformas estructuran sus servicios para captar la atención de las audiencias durante largos periodos de tiempo.

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Por ahora, será la justicia estadounidense la que determine si las acusaciones del estado de Texas contra Netflix tienen fundamento legal o si, como sostiene la empresa, la plataforma opera dentro de las normas vigentes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co