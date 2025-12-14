En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Lo que se sabe de la muerte de la mamá de una de las niñas intoxicadas por talio en Bogotá

Lo que se sabe de la muerte de la mamá de una de las niñas intoxicadas por talio en Bogotá

Episodios previos a la muerte de la mamá de una de las niñas fallecida en Bogotá tras consumir frambuesas impregnadas con talio generaron sospechas y, por ello, la Fiscalía abrió una nueva línea de investigación. Los Informantes revela detalles del caso.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de dic, 2025
Editado por: Carolina Valencia Lucas
Rastros del talio

