En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / “La izquierda retrocede, la libertad avanza”: Milei tras triunfo de Kast en presidenciales de Chile

“La izquierda retrocede, la libertad avanza”: Milei tras triunfo de Kast en presidenciales de Chile

El presidente argentino señaló su "enorme alegría por el aplastante triunfo" de José Antonio Kast, quien derrotó a Jeannette Jara.

Por: EFE
Actualizado: 14 de dic, 2025
Comparta en:
Javier Milei y José Antonio Kast.
Javier Milei y José Antonio Kast.
Afp

Publicidad

Publicidad

Publicidad