“La izquierda retrocede, la libertad avanza”: Milei tras triunfo de Kast en presidenciales de Chile

El presidente argentino, Javier Milei, expresó este domingo "enorme alegría" por la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, consideró que se trata de "un paso más" de la región en defensa de la libertad e instó a "trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)

"Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile", escribió el mandatario argentino en su perfil de la red social X.



"Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI", agregó Milei.



El presidente argentino encabezó su mensaje con la frase "la libertad avanza", que es también el nombre de su partido, y lo concluyó con su habitual "viva la libertad carajo".

Publicidad

(Le puede interesar: Kast, electo presidente de Chile; Jara lo llamó para desearle éxitos)

El mensaje de Milei fue rápidamente replicado por otros miembros de su Gobierno, incluido el canciller, Pablo Quirno.

Publicidad

La Cancillería argentina también felicitó a Kast mediante un comunicado en el que enfatizó su "voluntad de trabajar conjuntamente con Chile y con los países socios de la región". "La Argentina confía en que el fortalecimiento de la relación bilateral se convertirá en un nuevo faro de libertad desde el Cono Sur para la región y para el mundo", añadió el texto.

Otros de los que se expresó fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien felicitó a Kast por su "enorme triunfo electoral" y consideró que "la libertad y la defensa de la propiedad privada serán parte del camino que viene".



"La libertad gana en Chile"

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y que asumió la última semana una banca como senadora en representación del oficialismo, señaló en X que, con el triunfo de Kast, "la libertad gana en Chile" y aseguró que su triunfo se da "a la par de una región que elige libertad".

"Me alegra profundamente que el pueblo chileno haya elegido un proyecto de cambio, pero sobre todo de orden, seguridad y defensa de la propiedad, lejos del dañino comunismo latinoamericano", expresó Bullrich.

Kast se impuso este domingo por un amplio margen sobre la izquierdista Jeannette Jara, con más del 83 % de los votos escrutados.

Publicidad

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia. Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, Kast ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

EFE