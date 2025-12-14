En vivo
Padre e hijo serían responsables del tiroteo en Australia; héroe habría desarmado a uno de ellos

El tiroteo registrado en Sídney, habría sido perpetrado por un hombre de 50 años y su hijo de 24. Entre las víctimas confirmadas por las autoridades se encuentra un ciudadano francés.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 14 de dic, 2025
Un acto de valentía que ayudo en medio de la desgracia-
Captura de pantalla

