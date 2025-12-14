Padre e hijo serían responsables del tiroteo en Australia; héroe habría desarmado a uno de ellos

Las autoridades australianas avanzan en la investigación del atentado terrorista ocurrido el domingo en las inmediaciones de la playa de Bondi, en Sídney, uno de los lugares turísticos más concurridos del país. Según confirmaron fuentes oficiales, los presuntos responsables del ataque serían un hombre de 50 años, quién habría muerto tras un enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, quien permanece hospitalizado bajo custodia policial en condición crítica pero estable.



El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó en rueda de prensa que las investigaciones preliminares permiten establecer que ambos atacantes actuaron de manera conjunta. “Estamos convencidos de que en el incidente de ayer había dos infractores implicados. Uno ha fallecido y el segundo está en estado crítico, pero estable en el hospital. Se trata de un hombre de 50 años y otro de 24, que son padre e hijo”, señaló el funcionario, según declaraciones recogidas por EFE.

Las autoridades han descartado la existencia de más sospechosos y aseguraron que no hay indicios de una amenaza adicional para la comunidad. Uno de los atacantes fue identificado como Naveed Akram, según reveló un alto funcionario de seguridad a la cadena pública ABC.

Posteriormente, la misma fuente indicó que el segundo implicado es Sajid Akran, padre del joven, información que ahora forma parte central de la investigación judicial y antiterrorista.



Las autoridades también confirmaron que el atacante fallecido contaba con licencia legal de armas desde hacía aproximadamente una década y tenía al menos seis armas registradas a su nombre. Un total de seis armas de fuego fueron recuperadas tanto en la escena del ataque como en la vivienda de Campsie, lo que refuerza la hipótesis de una acción planificada y "terrorista", aunque los móviles específicos continúan bajo análisis.



El ataque ocurrió alrededor de las 6:40 p.m. hora local del domingo, cuando los dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra una multitud reunida en el parque Archer, ubicado junto a la playa de Bondi. En ese momento, cerca de un millar de personas participaban en una celebración pública con motivo del inicio de la festividad judía de Janucá, una de las fechas más importantes del calendario religioso hebreo.



Un "auténtico acto heroico" en medio de la tragedia

Una de las escenas más impactantes registradas durante el ataque fue un acto de valentía protagonizado por un hombre que, oculto detrás de varios vehículos, se aproximó con cautela a uno de los atacantes hasta interceptarlo por la espalda y lograr desarmarlo. Las imágenes del momento se difundieron rápidamente y han dado la vuelta al mundo.

De acuerdo con medios locales, el primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, calificó el hecho como “un auténtico acto heroico” y aseguró que se trató de “la escena más increíble” que ha presenciado. “Hay muchas, muchas personas vivas esta noche gracias a su valentía”, afirmó.

¿Quiénes son las víctimas identificadas por las autoridades?

El saldo del atentado es devastador, pues hasta el momento, las autoridades han confirmado 16 personas fallecidas y al menos 40 heridas, entre ellas cuatro menores de edad. Catorce de las víctimas murieron en el lugar de los hechos, mientras que otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron en centros hospitalarios debido a la gravedad de sus heridas, informó la policía, de acuerdo con EFE.

Las víctimas mortales, cuyas edades oscilan entre los 10 y los 87 años, aún no han sido identificadas en su totalidad. No obstante, este lunes se confirmó la identidad de cinco de los fallecidos. Entre ellos se encuentran dos rabinos y un ciudadano francés, cuya muerte fue confirmada públicamente por el canciller de Francia. A través de su cuenta en la red social X, el funcionario expresó que su país “no escatimará esfuerzos para erradicar el antisemitismo dondequiera que surja y para combatir el terrorismo en todas sus formas”.



Antecedentes de uno de los atacantes

El jefe policial Mal Lanyon declaró formalmente el suceso como un "atentado terrorista", decisión que permitió activar protocolos especiales de seguridad y ampliar las facultades de las fuerzas del orden. “Declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista”, afirmó, al tiempo que subrayó que el objetivo principal es garantizar que no exista ningún riesgo adicional para la población.

En paralelo, han surgido nuevos antecedentes sobre el pasado de uno de los atacantes. La cadena pública ABC informó, citando a una fuente anónima, que la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) investigó hace seis años a uno de los presuntos autores por posibles vínculos con una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Sídney. Aunque esa investigación no derivó en cargos en su momento, ahora es revisada como parte del contexto del atentado.

Las autoridades australianas continúan recopilando pruebas, analizando el material incautado y tomando declaraciones a testigos y sobrevivientes. Mientras tanto, el país permanece en estado de conmoción, con múltiples homenajes espontáneos en Bondi y un refuerzo significativo de la seguridad en eventos públicos y lugares de culto.

La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre los motivos del ataque y la posible radicalización de los responsables, en uno de los episodios de violencia más graves registrados en Australia en los últimos años.

