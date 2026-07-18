La empresa fundada por colombianos que fabricó exclusiva camiseta con ayuda de alcalde de Nueva York

En las calles de Brooklyn, en Nueva York (Estados Unidos), una familia de ascendencia colombiana se ha popularizado por fabricar unas exclusivas camisetas deportivas inspiradas en la Gran Manzana, y promocionadas por la propia alcaldía en plena época mundialista. Su objetivo es no solo celebrar un verano lleno de actividades deportivas, sino también resaltar la importancia de apoyar a las empresas familiares que por décadas se han dedicado a la fabricación de prendas originales.

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La empresa se llama Mazzi Sports y fue fundada por Alexander Campaz, quien comenzó a fabricar camisetas en Colombia en la década de 1970, antes de emigrar con su familia a Nueva York en 1983. Según la revista 'GQ', a lo largo de 40 años, la planta de producción de la fábrica se trasladó por varios distritos, desde Jackson Heights en Queens hasta Midtown Manhattan. Finalmente se estableció en Bed-Stuy, Brooklyn, en 2020. Ese mismo año, durante la pandemia, Mazzi Sports se transformó para fabricar batas médicas para la ciudad, produciendo alrededor de 20.000 por semana y manteniendo a más de 100 personas empleadas, muchas de las cuales también trabajaron en la iniciativa de camisetas del alcalde Zohran Mamdani.

Alexander Campaz tiene casi 90 años y sigue vinculado al trabajo, aunque ahora su hijo Alex es quien dirige la empresa. "Durante casi 40 años, la comunidad futbolística ha confiado en nosotros para sus clubes, ligas, escuelas y organizaciones. Ese apoyo ha significado todo para nuestra familia. Poder crear equipaciones que forman parte de la cultura futbolística de Nueva York y producir las históricas camisetas de la Copa del Mundo de la ciudad es un honor que nunca olvidaremos", aseguraron en su cuenta de Instagram.

Asimismo, añadieron que "la fabricación de prendas de vestir ha sido un pilar fundamental de Nueva York durante más de un siglo. Aunque gran parte de la industria ha desaparecido, empresas familiares como la nuestra siguen manteniendo viva esa tradición".



¿Cómo son las camisetas de Nueva York diseñadas por colombianos?

Las camisetas, diseñadas por Arsh Raziuddin, presentan un gráfico retro y tienen un logotipo de la Gran Manzana con forma de balón de fútbol sobre el corazón. Además, una pequeña paloma sentada enfrente, con 'NEW YORK CITY' estampado en el pecho y '26' en la espalda. También hay tres llamativas combinaciones de colores para elegir: un clásico blanco y negro; un amarillo y negro; y un azul y rojo anaranjado.



La edición limitada de 1.500 unidades (500 de cada color) fue producida íntegramente a mano en la fábrica de Mazzi en Bedford-Stuyvesant. Las camisetas se venden a aproximadamente 50 dólares, lo cual, según 'GQ', es alrededor de un tercio del precio de una camiseta oficial del Mundial de marcas como Adidas o Nike.



El alcalde Mamdani indicó lo siguiente sobre las camisetas fabricadas por la familia Campaz: "Las camisetas deportivas representan mucho más que el equipo al que apoyas. Representan el orgullo por tus orígenes y tu identidad. Con esta edición limitada, ofrecemos a los neoyorquinos una camiseta asequible, diseñada por y para neoyorquinos. Quiero agradecer a Mazzi su colaboración para garantizar que nadie se quede sin poder mostrar su orgullo por nuestra ciudad".

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LAURA VALENTINA MERCADO

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