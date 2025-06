La historia del fin del 'bromance' entre Donald Trump y Elon Musk y las acusaciones que se lanzaron

De aliados a rivales. El 'bromance' que se profesaron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el hombre más rico del mundo, Elon Musk, se derrumbó de forma estrepitosa este jueves a la vista de todo el mundo entre duras acusaciones mutuas, que van desde el presidente republicano declarando estar "muy decepcionado" hasta el empresario afirmando que Trump aparece en los archivos de Jeffrey Epstein, el multimillonario capturado por cargos de tráfico sexual.

El desencadenante que dinamitó la alianza entre dos socios que parecían inseparables -Musk hasta hace poco era uno de los más cercanos asesores de Trump- fue el plan fiscal impulsado por el republicano, que según la Oficina Presupuestaria del Congreso, un ente no partidista, incrementará la deuda del país en 2,4 billones de dólares durante la próxima década. "Mira, Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si la seguiremos teniendo. Me sorprendió", le dijo el presidente a periodistas en el despacho oval después de que Musk calificó de "abominación" su proyecto de ley presupuestaria.

Musk respondió en vivo en su plataforma de redes sociales X mientras el republicano todavía daba su versión ante las cámaras del mundo entero. Junto a él un testigo: el jefe del gobierno alemán Friedrich Merz, quien permaneció estoico, en silencio. Trump, de 78 años, arremetió contra el jefe de SpaceX y Tesla desde los primeros minutos de la reunión con el dirigente alemán. "Estoy muy decepcionado, porque Elon conocía los entresijos de este proyecto de ley mejor que casi cualquiera de los que están sentados aquí (...) De repente le plantea un problema", aseguró Trump cuando le preguntaron por Musk.

"Falso", dijo Musk sobre la afirmación de que él había visto el proyecto de ley con anticipación. "Cualquier cosa", escribió el hombre más rico del mundo sobre un video en el que Trump dice que su exasesor está enfadado por la pérdida de subsidios para los vehículos eléctricos. Fue incluso más lejos al decir que el republicano habría perdido las elecciones presidenciales de noviembre sin su ayuda. "Sin mí Trump habría perdido, los demócratas hubieran controlado la Cámara de Representantes y los republicanos se habrían quedado en 51-49 en el Senado", dijo en X el multimillonario, quien añadió: "Qué ingratitud".

Este cruce de acusaciones se produce menos de una semana después de que Trump despidió en el despacho oval de la Casa Blanca a Musk como rostro visible de la comisión de eficiencia gubernamental conocida como DOGE y encargada de recortar los gastos. Lo curioso es que esa despedida se dio en una ceremonia donde se elogiaron mutuamente.

Musk ya había dicho que la aprobación de la propuesta por la Cámara Baja del Congreso "socavaba" su trabajo como asesor del Gobierno y líder del DOGE para reducir el despilfarro de los fondos federales. De ahí entonces que, para muchos, el cruce de este jueves tiene relación con su salida del cargo.

Musk, cabe recordar, fue el principal donante de la campaña de Trump, con casi 300 millones de dólares, lo que esta suerte de divorcio público no es cosa menor. En la tarde de este jueves las acciones de Tesla cayeron en Wall Street un 8% después de las acusaciones, señal de que los inversores dan por hecho el divorcio entre el hombre más rico del mundo y el más poderoso de Estados Unidos.



¿No es la primera vez?

La relación entre estos dos controvertidos personajes, no obstante, ha sido desde hace años una montaña rusa. Antes de las presidenciales de 2016, las primeras que Trump ganó, Musk (entonces consejero delegado de Tesla y SpaceX y propietario de X y xAI entre otras empresas) declaró a la cadena CNBC que pensaba que el político y empresario no era "el mejor tipo" para el cargo de presidente. "No parece tener el tipo de personalidad que refleje bien a Estados Unidos", dijo.

Luego de esa victoria electoral, Musk aceptó participar en un consejo asesor que Trump creó, pero tras su decisión de retirar en 2017 a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre la crisis climática se distanció del mandatario.

Las posturas entre Musk y Trump empezaron a acercarse de nuevo durante el mandato del demócrata Joe Biden (2021-2025). En 2022, el empresario compró Twitter, reactivó la cuenta del republicano y dio más espacio en la red social a las voces extremistas. En 2023, las críticas de Musk a Biden arreciaron y el empresario multiplicó sus contactos, primero con personas de la esfera de Trump y del Partido Republicano, y en 2024, año electoral, directamente con el entonces candidato a la presidencia.

Durante la campaña, Musk se convirtió en una de las principales herramientas de Trump, apareciendo en dos mítines y donando millones de dólares al candidato republicano, según señaló el diario The Washington Post. Cuando finalmente Trump regresó a la Casa Blanca el pasado enero, el presidente recompensó a Musk con la dirección del todopoderoso Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la entidad encargada de recortar de forma drástica el gasto público federal y con acceso a información vital del país.

Musk se convirtió literalmente en la mano derecha de Trump: en numerosas ocasiones apareció en el Despacho Oval a la derecha del presidente mientras este lanzaba importantes anuncios económicos, de política nacional o de asuntos exteriores. La relación con Trump, su dedicación a DOGE, así como sus coqueteos con movimientos de extrema derecha en Europa le costaron caro a Musk, especialmente a través de Tesla, cuyas ventas se han desplomado en muchos mercados.



¿Cuándo empezó el distanciamiento entre Trump y Musk?

Musk anunció en abril que reduciría su dedicación a DOGE a "uno o dos días" a la semana a partir de mayo, pero el 28 de mayo dijo que abandonaría totalmente la gestión del departamento para centrarse en Tesla. Para entonces, Musk ya había lanzado alguna crítica al plan fiscal del presidente, aprobado ya por la Cámara Baja y que está siendo tramitado en el Senado. El día de la despedida, en una nueva comparecencia conjunta el 30 de mayo en el Despacho Oval, Trump y Musk se intercambiaron elogios.

Pero el controvertido plan fiscal ha hecho realidad lo que muchos analistas anticipaban desde hacía tiempo: que el ego de los dos personajes era demasiado grande para permitir una coexistencia pacífica. El martes, Musk calificó de "abominación repugnante" dicho proyecto fiscal y este jueves dio un paso más con las acusaciones públicas.

Ese distanciamiento público acaparó de inmediato la atención de la 'magasfera', los seguidores del ideario 'Make America Great Again' del presidente, a la que se habían unido los partidarios de Musk. "Estamos confundidos, ¿siguen siendo buenos amigos o no?", señalaba en tono irónico uno de ellos, mientras muchos otros se apresuraron a preguntar al chatbot Grok qué estaba pasando entre ambos y quién tiene la razón.

Trump, desde el despacho oval, explicó este jueves lo que, a su juicio, pasó con Musk. Habló de la despedida el viernes, cuando el multimillonario apareció con un ojo morado debido, según él, a un puñetazo que le dio su hijo jugando.

Lo que sí es un hecho es que la salida de Musk tuvo lugar en un momento delicado para él, después de que el New York Times reveló que, durante la campaña electoral, el empresario consumió grandes cantidades de ketamina, un anestésico con efectos estimulantes, además de éxtasis, hongos alucinógenos y medicamentos. "Viste a un hombre que estaba muy feliz cuando estaba de pie detrás del escritorio oval, e incluso con el ojo morado. Dije, ¿quieres un poco de maquillaje? Te pondremos un poco de maquillaje", recordó Trump. "Pero él dijo: 'No, no lo creo' lo cual es interesante y muy agradable. Quiere ser quien es", prosiguió.

Trump comentó que podía entender por qué Musk está molesto con algunas medidas como retirar a un candidato para dirigir la agencia espacial NASA a quien el magnate tecnológico había respaldado. Posteriormente la pelea siguió con más artillería. Trump llamó "loco" a quien hasta hace poco consideraba su amigo y lo amenazó con quitarle los contratos con el Estado. "Elon se estaba 'desgastando', le pedí que se fuera", dijo Trump en su plataforma Truth Social. "La forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles y miles de millones de dólares, es rescindir los subsidios y contratos gubernamentales de Elon", añadió.

El último ataque vino de parte de Musk, afirmó que el presidente de Estados Unidos aparece en los archivos de Jeffrey Epstein, los cuales supuestamente incluyen los nombres de sus cómplices. "Es hora de lanzar la gran bomba: Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT (Donald John Trump)!", escribió Musk en X, su red social.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de AFP y EFE