La historia del joven que corrió la Maratón de Valencia con su madre en silla de ruedas

Eric Domingo y su mamá, Silvia Roldán, se han hecho virales en los últimos días tras competir en la 44 edición de la Maratón de Valencia, en España, corrida el domingo 1 de diciembre y en la que se rindió un homenaje a los muertos por de la DANA, que hace un mes arrasó varias comarcas de la zona y dejó más de 220 vícimas fatales. Este dúo familiar captó la atención del público porque el joven participó empujando la silla de ruedas de su mamá, quien padece ELA (esclerosis lateral amiotrófica).

(Lea también: ¿Qué es la DANA, o gota fría?)

No es la primera vez que compiten en la Maratón de Valencia

Hijo y madre han participado en esta y otras maratones. Su travesía inició en el año 2018. “Esto lo hago porque quiero pasar tiempo con ella, también por dar visibilidad a la ELA y por hacer deporte. Mezclar ambas cosas con mi madre en esta situación es increíble", comentó Eric al medio À Punt.

Este deportista de 31 años, quien describe a su mamá como “la mejor persona del mundo”, reconoció que “me costó poco cambiar el chip de caminar a correr con la silla porque hacía mucha vida con ella y estaba acostumbrado. Es un esfuerzo que para mí no es raro”.

Su idea inicial era competir solo en una carrera de 10 kilómetros, pero la cifra de carreras ha aumentado con los años. “Es algo increíble porque en este tiempo (mi mamá) ha pasado de pensar que molestaba si hablaba a no callarse. Cuando yo llevaba dos años corriendo, el deporte me había salvado de muchas cosas y pensé que igual si hacía algo con ella podía aportar mi grano de arena en casa”.

Publicidad

“Lo vivo absolutamente todo”: Silvia

La madre de Eric también habló tras culminar la Maratón de Valencia, asegurando que “no puedo pedir más, es una sensación increíble. Yo estoy con él, disfruto de la carrera con él, veo a la gente que nos anima, es muy bonito. Son emociones increíbles. Lloras, sonríes... lo vivo absolutamente todo”.

En redes sociales, tras hacerse viral la historia de esta familia, Silvia también expresó en redes sociales: “Quiero deciros muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido”.

Publicidad

“Solo podemos decir gracias. Está siendo demasiado. No sabéis lo feliz que me siento ahora mismo y mi madre todavía más”, dijo por su parte Eric, quien manifestó que había hecho una promesa, “dar todo lo que tenía en este maratón. Hoy ha sido simplemente el día, todo ha salido perfecto, cumpliendo el plan. He sufrido, he sonreído (poco hoy) y he llorado detrás de mis gafas, pero lo más importante ha sido tener el apoyo de mi madre, mis amigos, corredores y público. Hace 2 años corrimos en 2h52, hoy en 2h42”. Según 20minutos, Eric y Silvia culminaron rompiendo el récord mundial que ellos mismos establecieron en 2021 por correr un maratón empujando una silla de ruedas.

Hace solo unos días, el 25 de noviembre, hijo y madre habían participado Media Maratón de Benidorm, que terminaron en 1h25:55 +100m, contó Eric.

“Las redes sociales hicieron famosa a la persona correcta”: Eric a su mamá

En septiembre pasado, cuando Silvia cumplió años, el joven atleta le expresó a su mamá las “gracias por cada día, por ver que nunca dejas de rendirte, que nunca dejas de sonreír y por darnos las fuerzas para comernos el mundo. Por los viajes que estamos haciendo, por el mensaje y el legado que estás dejando en el mundo. Gracias por ser la mejor madre que nunca podré tener”.

“El mundo sería mucho mejor si hubiera más personas cómo tú. Y sí, gracias a las Redes Sociales, hicieron ‘famosa’ a la persona correcta”, expresó.

Publicidad

¿Quién ganó la Maratón de Valencia?

El atleta keniano Sabastian Sawe se proclamó ganador en su debut en la distancia y lo hizo con un tiempo provisional de 2:02:06, la mejor marca mundial de 2024, diez segundos por debajo de la registrada por Benson Kipruto en Tokio a principios de año.

En cuando a mujeres, la etíope Megertu Alemu cumplió el pronóstico y se proclamó ganadora, con una marca provisional de 2:16:49, quince segundos por encima de su mejor marca personal.