La llamada que hizo colombiana después de descuartizar a su novio con su suegra en Italia: "Ayuda"

Una llamada al 112, número único europeo para emergencias, fue clave para que las autoridades italianas descubrieran el asesinato de Alessandro Venier, de 35 años, quien fue drogado, asesinado y desmembrado en su casa de Gemona del Friuli, municipio de la provincia Údine, el pasado 25 de julio. Por el crimen están detenidas su madre, Lorena Venier, de 61 años, y su pareja, Marylin Castro Monsalvo, ciudadana colombiana de 30 años.

Según reveló Today Noticias IT, en la llamada de emergencia se escuchó una voz que gritaba: «No, Lorena, ayuda. Vengan a Via dei Lotti». Luego, la misma persona añadió: «Mi suegra mató a su hijo». Esa llamada fue recibida por la centralita del 112 el 30 de julio y fue Marylin quien la hizo. La madre de la víctima declaró que estas acciones de su nuera rompieron el plan que tenían, el cual se basaba en "esperar y luego deshacerse de los restos, pero sufrió una convulsión”.

Se debe recordar que el cuerpo de Alessandro fue hallado en tres partes dentro de un contenedor en el garaje de la vivienda. Fue cubierto con cal viva, presuntamente para evitar que el olor alertara a los vecinos. En las más recientes declaraciones ante los fiscales, la madre de la víctima relató que lo anestesiaron con un fármaco disuelto en limonada y que luego le inyectó insulina.



Madre confiesa cómo fue el asesinato de su hijo en Italia: "Corte el cuerpo"

La reconstrucción de los hechos ha sido proporcionada por la propia Lorena Venier. En declaración ante el juez instructor, citada por Corriere della Sera, dijo: "Yo misma me encargué de la 'corteza' de Alessandro: usé una sierra, y una sábana para contener la sangre, y lo corté en tres pedazos. No había salpicaduras, por eso encontraron todo en orden".

Según Lorena, Marylin solo intervino para trasladar los restos. "Tenía a su hijita en brazos y reapareció para llevar los tres restos al contenedor del garaje". También afirmó: "Pensé que se agotaría con el tiempo. Después, lo llevaría a la montaña y lo abandonaría allí, donde dijo que quería que se destinaran sus restos. Así habría cumplido su deseo".

Sobre el crimen, Lorena aseguró que lo primero que hicieron fue anestesiarlo con un "medicamento disuelto en limón, pero seguía vivo, así que le puse dos inyecciones de insulina para asegurarme de que no reaccionara". Acto seguido, conforme indicó y se citó en el medio mencionado, "Marylin agarró los cordones de los zapatos de Alessandro y tiró de ellos, usando su pie como palanca sobre el cuerpo de mi hijo. No pudimos asfixiarlo con las manos desnudas".

En su declaración ante la audiencia de validación de la detención, conocida también por el diario ANSA, Lorena Venier afirmó que su muerte tardó más de 6 horas: "Lo adormecimos con una pastilla para dormir alrededor de las 5:30 p.m., pero no murió hasta alrededor de las 11 p.m. porque no pudimos terminarla".

Añadió que las dos inyecciones de insulina que usó las tenía guardadas desde hacía cinco años: "Las había conseguido en mi trabajo, porque en aquel momento había decidido usarlas para suicidarme". Luego, intentaron asfixiarlo con una almohada, pero “Alessandro siguió luchando, a pesar de estar débil”.

La madre de la víctima explicó que "el plan no era descuartizarlo", sino que tomó esa decisión al notar que el cuerpo no cabía en el contenedor: "Lo hice yo misma cuando nos dimos cuenta de que el cuerpo no cabía en el contenedor donde se suponía que se descompondría, mientras esperábamos para esparcir los restos en las montañas".



Los golpes en la joven colombiana y las contradicciones

La defensa de Marylin ha comenzado a plantear dudas sobre la versión única de Lorena. Según Today Noticias IT, la abogada Federica Tosel aseguró que su clienta tenía “varios moretones recientes en los brazos”. Y añadió: “Cuando le preguntaron cómo se los había hecho, respondió que se los había provocado su suegra”.

En el audio de la llamada al 112, citado por Today Noticias IT, se escucha: "Mi suegra mató a su hijo". Luego, una discusión: "No, Lorena, no". Según el medio, esos gritos podrían referirse al intento de la madre por quitarle el teléfono a Marylin. Cuando los uniformados llegaron a la casa, encontraron a Lorena con la nieta en brazos y a Marylin desorientada. El reporte indicó que ambas se desmayaron y se solicitó una ambulancia.

El abogado de Lorena, Giovanni De Nardo, citado por Corriere della Sera, aseguró: «Explicó qué la impulsó a actuar, su motivo. Estaba visiblemente conmocionada y consciente de la crueldad de su acción, injustificable, pero derivada de circunstancias igualmente anormales». Anunció que solicitará una evaluación psiquiátrica para su clienta.

Sobre la relación con su hijo, Lorena declaró que temía por la vida de Marylin y de su nieta: "La vida de Marylin corría peligro". También aseguró: «Ella fue quien me pidió que matara a mi hijo Alessandro durante meses, desde el día en que nació su hija en enero». Conforme dijo, su hijo “la golpeaba violentamente, la insultaba y la amenazaba de muerte repetidamente”. Añadió: “Mi hijo minimizó su depresión posparto, y cuando le dije que lo denunciaría, me dio un puñetazo terrible en la espalda”.

Today Noticias IT indicó que los investigadores tienen dudas sobre la reconstrucción hecha por Lorena. Solo ella ha confesado hasta ahora, mientras que Marylin “se encuentra actualmente en estado de confusión, recluida en un centro para madres detenidas, y aún no ha brindado su propia versión”. La autopsia, realizada el lunes 4 de agosto, podría aportar información clave sobre la causa de muerte. Por ahora, los investigadores esperan el testimonio de Marylin , quien recibe tratamiento.

