La OMS rastrea a más de 80 pasajeros que estuvieron en el mismo vuelo con una víctima de hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el martes que está rastreando a las personas que viajaban en un vuelo entre la isla de Santa Elena y Johannesburgo, realizado por una pasajera de un crucero que falleció a causa del hantavirus.



Cabe recalcar que, hace poco, un laboratorio que colabora con la OMS confirmó que el hantavirus es de la cepa Andes, la única que se ha documentado con transmisión entre humanos. La identificación fue posible gracias a una muestra tomada mediante PCR de una persona que había estado a bordo del buque afectado, el MV Hondius, indicó un comunicado del Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG). La información fue comunicada de inmediato a la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza y a la OMS, indicó HUG, una de las instituciones médicas más prestigiosas en el país.



Un total de 82 pasajeros y seis tripulantes se encontraban a bordo del vuelo del 25 de abril desde la isla británica en el océano Atlántico, según informó a la AFP la aerolínea sudafricana Airlink. Entre ellos se encontraba una mujer neerlandesa cuyo esposo falleció a causa del virus en el crucero y cuyo estado de salud "empeoró durante el vuelo a Johannesburgo", indicó la OMS en un comunicado.

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La mujer había desembarcado en Santa Elena con "síntomas gastrointestinales" el 24 de abril, voló al día siguiente y falleció al llegar al servicio de urgencias de un hospital de Johannesburgo el 26 de abril, según la OMS. El 4 de mayo, las pruebas de hantavirus dieron positivo.

"Se ha iniciado el rastreo de contactos de los pasajeros del vuelo", declaró la OMS.



En contexto, Airlink opera un vuelo semanal desde la isla, con una duración aproximada de cuatro horas y 45 minutos.



Las autoridades sudafricanas habían solicitado a la aerolínea que notificara a los pasajeros que debían contactar con el departamento de salud, según declaró a la AFP la representante Karin Murray. La OMS indicó que sospecha que el hantavirus podría haberse propagado entre las personas a bordo del crucero, que el martes se encontraba anclado frente a las costas de Cabo Verde.

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Además de la pareja holandesa, también falleció un pasajero alemán. Hay dos casos confirmados y cinco sospechosos. Santa Elena, con una población de aproximadamente 4.400 habitantes, informó que pasajeros del MV Hondius habían desembarcado y que se había pedido a algunos residentes de la remota isla del Atlántico Sur que se aislaran.

"Dos pasajeros con síntomas leves desembarcaron y podrían haber tenido contacto con miembros de nuestra comunidad local", declaró el gobierno del territorio británico de ultramar en un comunicado.

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Aunque el virus puede ser grave, no se han identificado casos en Santa Elena y, por el momento, no hay motivos de preocupación en la isla. A un pequeño número de personas que viajaron en el MV Hondius o que tuvieron contacto muy cercano con personas que presentaban síntomas, las autoridades de salud pública les recomiendan que guarden cuarentena preventiva. El gobierno informó que se ha puesto en marcha un proceso completo de rastreo de contactos basado en riesgo para identificar y notificar a estas personas.

Paula Rozo

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Con cables de EFE y AFP*