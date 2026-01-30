Las zonas bajo alerta de Estados Unidos por posible 'bomba ciclónica' de este fin de semana

Estados Unidos se prepara para recibir, este fin de semana, otra ola de aire ártico en buena parte de su territorio cuando aún las autoridades están despejando la nieve de la megatormenta invernal de la semana anterior.

El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS) afirmó que una tormenta significativa podría generar más nevadas intensas en el sureste del país, debido a vientos polares que se precipitarán desde las Grandes Llanuras del Norte a través del Medio Oeste y hasta la Costa del Golfo.



Científicos sugieren que la tormenta está relacionada con una alteración del vórtice polar, una masa de aire frío que usualmente circula por arriba del polo norte. El cambio climático, según algunos expertos, podría estar empeorando la situación.



Las temperaturas mínimas podrían batir récords, especialmente en Florida, señaló el NWS, que advirtió sobre el impacto en las poblaciones más vulnerables y de la industria agrícola.



Más de 100 muertos en Estados Unidos

El nuevo frente frío llega días después de una gran tormenta invernal que, según balances oficiales y de medios locales, causó la muerte de más de 100 personas, al cubrir con nieve y lluvia helada territorios desde Nuevo México (suroeste) hasta Maine (noreste).

En el sur de Estados Unidos, cientos de miles de clientes seguían sin electricidad el jueves, según poweroutage.us, con Tennessee, Misisipi y Luisiana como los estados más afectados.

Mientras tanto, millones seguían excavando para despejar la nieve endurecida en las calles. En Nueva York, excavadoras cargaban montones de nieve en remolques naranjas humeantes conocidos como "tinas calientes", que envían el agua derretida al sistema de alcantarillado de la ciudad.

Por su parte, los residentes de Washington han criticado fuertemente la respuesta oficial, ya que numerosas calles seguían cubiertas, con nieve acumulada en los cruces de carretera. Las escuelas permanecieron cerradas durante tres días después que la tormenta pasó.



Alerta en varias zonas de Estados Unidos

De acuerdo con medios de EE. UU., para este fin de semana se esperan nevadas, vientos dañinos e inundaciones costeras peligrosas que podrían afectar a los Apalaches del sur, las Carolinas y el sur de Virginia.

El fenómeno, denominado como ‘bomba ciclónica’, comenzará desde este viernes y se extenderá hasta el sábado. Otra de las zonas en alerta es la costa de Nueva Inglaterra, en particular la zona este de Massachusetts, donde habría nieve y viento.

Según las estimaciones, mientras esta bomba ciclónica se intensifica, atraerá aire frío hacia el sur, fenómeno que permitirá que caiga nieve en zonas donde no suele haber condiciones climáticas invernales significativas.

