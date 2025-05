Lo que pasó un día antes de que a influencer Luna Abrahão la apuñalara su ex en transmisión en vivo

De nuevo una influencer fue atacada mientras realizaba una transmisión en vivo. El caso se registró esta vez en Brasil. Allí, la joven Luna Abrahão fue apuñalada nueve veces por su exnovio, al que identificaron como Alex.

Medios brasileros, como GP1, reportaron que la joven madre había decidido terminar la relación con su pareja un día antes del ataque. El motivo, el hombre era violento y ella no toleró más la situación. Incluso, según han reportado en Brasil, algunos de los cerca de 300 mil seguidores de la influencer comentaron que “había varios videos de los dos peleando, rompiéndole sus cosas”.

“Las primeras seis fueron en la espalda”

El lunes 19 de mayo, cuando Luna Abrahão hacía una transmisión en vivo a través de Instagram, en su casa irrumpió Alex y empezó a apuñalarla. Sus seguidores vieron con horror cómo ella empezó a sangrar y de inmediato alertaron a la policía.

Las autoridades llegaron a tiempo para trasladar a la influencer a un centro médico, desde donde compartió videos y fotografías de sus heridas y su lenta recuperación, aunque ya fue dada de alta y se encuentra ahora con su pequeña hija. Según compartió en sus redes sociales, las primeras seis puñaladas fueron en la espalda. También tuvo lesiones en la cabeza, una mano y un pie.

El exnovio de la influencer Luna Abrahão será acusado por intento de feminicidio - Instagram de Luna Abrahão

Luna pide “decencia y respeto” para la familia de su agresor

A través de sus historias de Instagram, la joven madre instó a sus seguidores a que cesen los comentarios malintencionados que han hecho contra su excuñada y su exsuegra, pues algunos han dicho que “parió un monstruo”.

La joven fue enfática en decir que ellas no tienen que ver con lo ocurrido porque quien la atacó fue su exnovio, al que acusarán por intento de feminicidio, y pidió “decencia y respeto” para este par de mujeres.

Según cifras que la misma Luna Abrahão compartió, cada 15 segundos se reporta un caso de violencia contra la mujer en Brasil.

El caso de la influencer de Brasil es similar al de Valeria Márquez

La influencer mexicana de belleza y estilo de vida también realizaba una transmisión en vivo cuando fue atacada a tiros por un sicario. Sin embargo, ella no corrió con la misma suerte de Luna y falleció de forma instantánea en un salón de belleza en Jalisco.

Con miles de seguidores en TikTok, la joven de 23 años solía compartir momentos cotidianos desde su negocio y fue precisamente durante una de esas transmisiones, el 13 de mayo, que se dio el ataque que terminó con su vida. En los minutos previos al atentado, Valeria comentó que esperaba un regalo misterioso que le harían llegar personalmente, lo cual ya le generaba inquietud.

Seis días después del asesinato, un regalo llegó al salón de belleza de Valeria Márquez. Era un ramo de rosas que entregaron en el lugar del crimen, Blossom the Beauty Lounge, con la leyenda "Perdón". Al trabajador que hizo la entrega le pidieron que dejara las flores y tomará foto una vez lo hubieran recibido.

Semanas antes de su muerte, Valeria compartió en redes varios mensajes donde dejaba entrever que temía por su vida. En una historia de Instagram, mostró imágenes de lesiones físicas. "Fue mi actual pareja con la cual vivo, por eso digo que es mi ex. Y hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia, a esa persona. Hasta si me tengo que salir de la ciudad", escribió. También compartió conversaciones en las que él decía cosas como: "No conoces mis peores lados", "me haces hacer cosas que no quiero" y "para que aprendas a hacerme caso".

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co