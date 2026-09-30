Los detalles que se conocen del caso de presunto abuso sexual en prestigiosa universidad de EE. UU.

Las autoridades de Nueva York reabrieron la investigación penal por la presunta violación grupal de una estudiante de la Universidad de Cornell, ocurrida en octubre de 2024 en una casa de la fraternidad Chi Phi, ubicada en Ithaca. La decisión se conoció después de que la joven presentara el pasado 16 de septiembre una demanda civil contra la universidad, la fraternidad y siete hombres a quienes señala de haber participado en la agresión.



La estudiante, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe para proteger su identidad, tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos. En una demanda de 101 páginas, aseguró que fue drogada y agredida sexualmente durante varias horas la noche del 19 de octubre de 2024. Según su relato, había estado consumiendo alcohol con compañeras de una sororidad y posteriormente llegó sola a la casa de la fraternidad Chi Phi.

La denuncia incluye acusaciones de agresión sexual, agresión física, negligencia, incumplimiento de contrato y presuntas violaciones de la Ley de Derechos Humanos del estado de Nueva York. La joven también cuestionó la respuesta de la Universidad de Cornell y sostuvo que la institución no protegió adecuadamente a la estudiante ni sancionó de manera suficiente a los hombres señalados.



¿Qué ocurrió en la casa de la fraternidad?

Según la demanda, siete hombres habrían participado en el episodio, en el que hubo consumo de alcohol y ketamina. La joven afirmó que se encontraba intoxicada y que no estaba en condiciones de dar su consentimiento.

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Entre las pruebas mencionadas en el caso aparece una imagen de un grupo de Snapchat denominado “Chi Phi Actives”, que fue entregada por la policía de la universidad a los fiscales en noviembre de 2024. En la conversación, integrantes de la fraternidad habrían hablado de un encuentro sexual con Jane Doe utilizando lenguaje vulgar.



También se conocieron mensajes de texto que, según CBS News New York, fueron intercambiados entre uno de los hombres señalados y la mujer días después del presunto ataque. En uno de ellos, el hombre habría dicho que su recuerdo de lo sucedido era “algo confuso” y que él y otra persona se sentían mal por haber estado demasiado intoxicados.



La mujer, por su parte, habría respondido que su recuerdo también estaba “muy nublado” y que todos estaban intoxicados. En esos mensajes escribió que “nada de lo sexual fue ilegal”, pero que en otra ocasión no fuese con "los otros 5.000 millones de hombres y la ketamina".



¿Qué hizo la Universidad de Cornell?

La estudiante denunció el caso ante la policía de la Universidad de Cornell el 8 de noviembre de 2024. Posteriormente, la institución informó que abrió una investigación interna y otra relacionada con el Título IX, legislación federal que prohíbe la discriminación sexual en instituciones educativas que reciben financiación del Gobierno.

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Cornell también informó que suspendió a la sección local de la fraternidad Chi Phi y a varios estudiantes. La universidad aseguró que el caso fue remitido a un panel integrado por profesores y miembros del personal capacitados, que impuso diferentes sanciones, entre ellas expulsiones y suspensiones.

La institución rechazó las acusaciones de que no hubiera sancionado a los involucrados y afirmó que “a ninguno de los acusados se le ofreció la oportunidad de escribir ensayos como única consecuencia de su participación”. Según la universidad, la sección Xi de Chi Phi fue cerrada en 2024 y continúa sin autorización para ingresar al campus.



¿Por qué se reabrió la investigación?

El fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció que su oficina reabriría la investigación penal. Explicó que, cuando ocurrieron los hechos, las pruebas presentadas ante las autoridades no cumplían, según su oficina, con los requisitos legales para presentar cargos.

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Van Houten señaló que el caso será evaluado mediante un gran jurado, encargado de revisar pruebas y testimonios para determinar si existen fundamentos para presentar cargos penales.

El fiscal también señaló una diferencia entre la declaración que Jane Doe entregó a las autoridades en 2024 y lo que posteriormente afirmó en la demanda civil. Según Van Houten, la declaración inicial no alegaba que hubiera sido drogada contra su voluntad ni que hubiera sido víctima de una violación grupal.

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Sin embargo, CBS News New York informó que obtuvo una transcripción de las entrevistas de la joven con la policía del campus. Según ese medio, aunque inicialmente dijo sobre el encuentro sexual que estaba “bastante de acuerdo con todo esto”, posteriormente afirmó: “Puedo decir con un 100% de seguridad que fui violada”.

Van Houten declaró a CBS News que no había visto la transcripción completa de esa entrevista. Por ahora, la investigación continúa y el proceso ante el gran jurado deberá determinar si existen fundamentos para presentar cargos penales por los hechos denunciados.

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