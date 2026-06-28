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Noticias Caracol  / MUNDO  / Luis Díaz y Richard Ríos envían mensaje a Venezuela tras la tragedia por los terremotos

Luis Díaz y Richard Ríos envían mensaje a Venezuela tras la tragedia por los terremotos

Los futbolistas colombianos Luis Díaz y Richard Ríos expresaron su solidaridad a los venezolanos tras los devastadores terremotos registrados el pasado miércoles, que han dejado al menos 1.430 personas fallecidas. Esto dijeron

Por: EFE
Actualizado: 28 de jun, 2026
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Luis Díaz
Luis Díaz -
AFP

Los futbolistas colombianos Luis Díaz y Richard Ríos enviaron un mensaje de solidaridad a Venezuela por los devastadores terremotos que azotaron el país suramericano el pasado miércoles y que han dejado 1.430 personas muertas.

"Muchísima fuerza para ellos. (Espero) que salgan de todo esto, que no va a ser nada fácil", dijo el atacante del Bayern Munich en la zona mixta posterior al empate con Portugal en el Mundial FIFA 2026.

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Su compañero y centrocampista en la selección Richard Ríos también expresó sus condolencias y llamó a unirse "porque no es algo fácil por lo que está pasando; es algo que se nos sale de las mano".

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"Estamos con ellos, que no se sientan solos, de parte de la selección", agregó Ríos.

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¿Cómo está la situación en Venezuela?

Al menos 1.430 personas han muerto por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado miércoles en la zona costera del país suramericano.

El más reciente parte de víctimas lo comunicó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien informó además que hay 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas, la mayoría en el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos, por lo que fue declarado zona de desastre y militarizado por el Gobierno.

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Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas, informó este sábado el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

"En las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales. Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional", indicó Blanco en su cuenta de X.

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen diez países más, según dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

AGENCIA EFE

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