Angie Miller habló por primera vez del asesinato de B King y Regio Clown: "Se nos fue de las manos"

La modelo y creadora de contenido Angie Miller, cuyo nombre real es Angélica Yetsey Torrini León, reapareció este lunes 20 de octubre en redes sociales tras más de un mes de silencio. Lo hizo para hablar por primera vez del crimen de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, llamado Regio Clown, asesinados en México en septiembre. En un video publicado en su cuenta de Instagram, la venezolana rompió el silencio sobre los señalamientos en su contra, su detención y el impacto que le causó el hecho.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Ha pasado una tragedia muy fuerte que todos ya sabemos que es el fallecimiento de Byron y de Regio. Quiero aclararles algo: yo no soy mujer de Byron ni mucho menos soy su pareja, lamentablemente. Nos estábamos conociendo, era una persona muy espectacular, muy hermosa. Me afectó muchísimo lo que le sucedió”, comenzó diciendo Miller en su mensaje. Según relató, su vínculo con el artista colombiano surgió semanas antes del crimen. “Bayron y yo nos conocimos por medio de Regio porque íbamos a trabajar juntos, pero ya no se pudo dar. Teníamos muchos intereses juntos, pero Byron y yo quedamos en estar concentrados en nuestra carrera. Tanto él como yo”.

En su pronunciamiento, la modelo pidió respeto para las familias de los artistas y buscó desligarse de las versiones que la relacionaban con los hechos. “Lamentablemente, ya tenemos un mes de su partida y públicamente quiero darle las condolencias a su familia, a su mamá, a su hermana. A todos sus amigos y allegados, era un niño muy hermoso, muy espectacular. Parto de esto para que por favor me desliguen de todos los malos pensamientos que tienen hacia mi persona. Soy una persona que trabaja para hacer contenido para adultos desde hace ocho años (...) y les pido por favor que me desliguen y que me saquen de todas esas cosas malas que dicen de mí. Todas son falsas”.



Se debe recordar que Miller fue detenida el 23 de septiembre en el Estado de México, un día después de que fueran hallados los cuerpos desmembrados de los músicos colombianos en Cocotitlán, y puesta en libertad el 26 del mismo mes. En su mensaje confirmó que fue parte de la investigación, pero afirmó que no tuvo relación alguna con el crimen. “Si estuve detenida el día 23, me liberaron el día 26. Fue una investigación sencilla como se lo están haciendo a todas las personas”, explicó. Agregó que las autoridades determinaron que no había indicios en su contra. “Vieron que yo era una persona inocente y decidí por este acto alejarme de las redes sociales porque yo también tengo familia, parientes que les duele”.

Publicidad

Durante su mensaje, Miller aseguró que su silencio se debió al respeto por las víctimas y al impacto emocional que le produjo la noticia. “Decidí darle respeto a lo que estaba sucediendo porque esto no es un circo, señores. Fueron dos personas las que fallecieron y para mi impacto fue un shock porque fueron dos personas que trabajaron conmigo. Tuve más contacto con Byron y por ende me dolió muchísimo”, señaló.



También se refirió a los comentarios que hizo semanas atrás, cuando expresó en redes su molestia con México tras conocer el crimen. “También para disculparme con ustedes porque en un momento de rabia dije que ‘odiaba a México’, cosa que es mentira, es falso. Estas personas vinieron a México, quiero que me entiendan, por una carrera, por un futuro, por un deseo que lo tuve yo desde que llegué a este país, que me ha brindado tanto, y les arrebataron la vida de una manera muy cruel. Para mí fue muy fuerte porque yo para Byron fui la persona número uno que quise aportar y quise ayudar mucho a su familia para conseguirlo”.

La modelo insistió en que los artistas estaban “en el momento incorrecto y con las personas incorrectas”. “Quiero que entiendan el dolor que sentí en ese momento (...) era un ser muy hermoso, era un niño muy bonito, él tenía una vibra muy espectacular y estaba capaz en el momento incorrecto y con las personas incorrectas. Hasta mi persona”, dijo al recordar su cercanía con B King. En sus palabras, insistió en que no tuvo participación en el crimen ni relación con redes delictivas. “En ningún momento estuve presa. Me detienen y hacen esta investigación y eso fue todo lo que pasó. En ningún momento tuve una declaración. En ningún momento me llevaron a juicio”, enfatizó.

Publicidad

Miller, quien había sido presentada por algunos medios como pareja sentimental del artista colombiano, negó esa versión y aseguró que su relación fue principalmente laboral. Afirmó que ambos tenían proyectos musicales y de contenido en conjunto. En sus palabras, el vínculo fue breve, pero significativo. “Fue algo que sucedió muy rápido y algo que a todo el mundo se nos fue de las manos, pero las personas que estuvimos junto a ellos lo hicimos por trabajo, para progresar, para crecer, para trabajar juntos como compañeros. No solo nosotros fuimos a este evento, hubo muchas personas y muy reconocidas en este evento (el último que hicieron)”.

En otro momento del video, la venezolana hizo un llamado a frenar las especulaciones sobre su papel en la investigación. “Le pido que dejen las mentiras. Que dejen de nombrar personas que yo ni conozco. No me mezclen con nada de esto. Duele en el alma porque yo todo lo hice con el mejor amor del mundo”, dijo y añadió que el proceso de investigación fue breve y que su decisión de apartarse de la vida pública tuvo como objetivo proteger a su familia y sobrellevar la presión mediática.

Miller fue una de las últimas personas que compartió con los artistas antes de su desaparición. Su nombre apareció en el expediente de investigación de la Fiscalía del Estado de México luego de que las autoridades confirmaran que ella había estado presente en el último de los eventos de promoción que B King y Regio Clown realizaron en el país para el día de la Independencia. Sin embargo, tras su detención, las autoridades determinaron que no había pruebas para vincularla con el crimen y fue liberada sin cargos.

En su cuenta de Instagram, la modelo había mostrado desde mediados de septiembre su cercanía con el artista colombiano. En publicaciones anteriores a su detención, lo describió como “mi colombiano favorito” y compartió videos bailando con él. Tras conocerse su muerte, escribió mensajes de dolor en los que afirmaba: “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera que estés te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”. También publicó: “El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria. Te voy a querer siempre, Byron”.



¿Cómo avanza la investigación por la muerte de B King?

Su reaparición se dio en medio de los avances más recientes del caso. La Fiscalía del Estado de México confirmó la captura de cuatro personas presuntamente vinculadas con el crimen de B King y Regio Clown. Los detenidos fueron identificados como Angélica Irais “N”, Luis Alberto “N”, José Luis “N” y Jaime “N”, quienes permanecen recluidos en el penal de Chalco. Un juez los vinculó a proceso por homicidio calificado, al considerar que existen elementos que los relacionan con los hechos ocurridos entre el 16 y 17 de septiembre.

Publicidad

De acuerdo con la Fiscalía, las detenciones se realizaron tras el hallazgo de un vehículo Mercedes Benz gris en el que, según las cámaras de seguridad, fueron trasladados los artistas desde Polanco, en Ciudad de México, hasta Cocotitlán, donde posteriormente se encontraron sus cuerpos. Dentro del carro se halló un vaso de la cadena Starbucks con restos de ADN de Bayron Sánchez, lo que permitió confirmar su presencia en el automóvil.

Las investigaciones determinaron que el vehículo había sido modificado en un taller de hojalatería ubicado en el municipio de Los Reyes La Paz. En ese lugar fueron capturados tres de los implicados, señalados de haber pintado los rines para alterar su apariencia. En el mismo operativo se incautaron herramientas y un bote de pintura que, según las pruebas, coincidían con el color aplicado al automóvil. El cuarto detenido, identificado como Jaime “N”, fue señalado por una testigo protegida de frecuentar el taller y tener vínculos con un grupo criminal conocido como la Unión Tepito. La mujer declaró que el hombre era conocido con el alias de “El Puga” y que, junto con José Luis “N”, integraba un grupo dedicado al tráfico de drogas en la zona oriente del Estado de México. No obstante, el abogado del acusado afirmó que su cliente es inocente y que se dedica a la compra y reparación de autos siniestrados desde hace más de dos décadas.

Publicidad

Según la defensa, el vehículo implicado en el crimen fue adquirido legalmente por su cliente y vendido meses antes de los hechos, a cambio de una motocicleta y dinero en efectivo. “La Fiscalía tiene la información de que lo compró, pero lo vendió en el mes de mayo”, declaró su abogado al diario El País de México, quien insistió en que la detención fue irregular. Durante su reclusión, al acusado se le abrieron tres carpetas de investigación: una por homicidio, otra por menudeo de drogas y una tercera por cohecho.

La Fiscalía del Estado de México confirmó que los cuatro detenidos permanecerán bajo medida de aseguramiento mientras continúa el proceso judicial. El juez otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

