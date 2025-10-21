En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
ANDRÉS GÓMEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
TORMENTA TROPICAL MELISSA
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Alertan de queso contaminado con bacteria que produce peligrosa toxina: "Retirada de los productos"

Alertan de queso contaminado con bacteria que produce peligrosa toxina: "Retirada de los productos"

La autoridad sanitaria de España alertó sobre la presencia en los mercados de un queso, hecho en Francia, que estaría contaminado con una bacteria que produce una peligrosa toxina.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Alertan de queso contaminado con bacteria que produce peligrosa toxina: "Retirada de los productos"
Imagen de referencia de queso contaminado con bacteria.
Pexels

Publicidad

Publicidad

Publicidad