COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
CAMILA GARCÍA
LEY SECA
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Más de 2.000 personas fueron evacuadas del aeropuerto de Kansas por posible amenaza de seguridad

Más de 2.000 personas fueron evacuadas del aeropuerto de Kansas por posible amenaza de seguridad

El Aeropuerto Internacional de Kansas City reanudó sus operaciones tras ser evacuado. El FBI aseguró que la terminal esta bajo control y mantiene abierta una investigación para esclarecer el incidente.

Por: EFE
Actualizado: 8 de mar, 2026
Editado por: Heidy Carreño
Más de 2.000 personas fueron evacuadas del aeropuerto de Kansas por posible amenaza de seguridad
Una amenaza de seguridad, que ahora indaga el FBI, obligó este domingo a evacuar el Aeropuerto Internacional de Kansas City en Misuri, en el centro de Estados Unidos, en medio de alertas en el país por el posible incremento de ataques terroristas.

La Policía Aeroportuaria y el FBI trabajaron para identificar la seriedad de "cualquier amenaza potencial", aunque no precisaron cuál, según expuso el Aeropuerto de Kansas City en sus redes sociales, donde informó de la reapertura del aeródromo horas después del incidente.

"El Departamento de Aviación de Kansas City está al tanto de la situación en el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI). Como precaución, el departamento ha desalojado secciones de la terminal", detalló.

Cerca de 2.000 personas abandonaron las instalaciones durante el operativo que comenzó hacia las 11:15 horas, según medios locales, mientras que el sitio FlightAware reportó más de 120 retrasos y dos cancelaciones en el aeródromo, que transporta a un promedio de 40.720 pasajeros diarios.

El director del FBI, Kash Patel, descartó en redes sociales que se tratara de una situación de mayor alarma. "Nuestros agentes acudieron rápidamente al lugar y aseguraron la zona. Se revisó la amenaza y se determinó que no era creíble. La terminal ha sido inspeccionada, despejada y las operaciones han vuelto a la normalidad".

Sin embargo, aseguró que continuarán con la investigación para determinar las responsabilidades. " Gracias a nuestros colaboradores federales por la coordinación y la rápida respuesta. Amenazas como estas constituyen un delito federal. El FBI y sus colaboradores policiales investigarán a fondo y llevarán ante la justicia a los responsables", concluyó.

La emergencia ocurrió en un momento tenso

El hecho ocurre tras un reporte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) filtrado esta semana a los medios que alerta de potenciales actos terroristas de individuos y ciberataques en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irán, que cumple una semana.

Por ejemplo, las autoridades investigan si un tiroteo que dejó tres muertos en Austin, Texas, hace una semana, justo al comienzo de la ofensiva en Irán, es un posible acto terrorista relacionado con los ataques.

Los oficiales están en alerta mientras el departamento afronta un cierre porque los demócratas y republicanos del Congreso no han aprobado su financiamiento en medio de las críticas a los operativos migratorios de la Administración de Donald Trump.

AGENCIA EFE

