Más de 2.000 personas fueron evacuadas del aeropuerto de Kansas por posible amenaza de seguridad

Una amenaza de seguridad, que ahora indaga el FBI, obligó este domingo a evacuar el Aeropuerto Internacional de Kansas City en Misuri, en el centro de Estados Unidos, en medio de alertas en el país por el posible incremento de ataques terroristas.



La Policía Aeroportuaria y el FBI trabajaron para identificar la seriedad de "cualquier amenaza potencial", aunque no precisaron cuál, según expuso el Aeropuerto de Kansas City en sus redes sociales, donde informó de la reapertura del aeródromo horas después del incidente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"El Departamento de Aviación de Kansas City está al tanto de la situación en el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI). Como precaución, el departamento ha desalojado secciones de la terminal", detalló.

🚨 BREAKING: Kansas City International Airport is being EVACUATED of all travelers and workers due to a “SERIOUS INCIDENT”



Initial reports are of a credible bomb threat to the airport.



All planes have been halted and a sweep is underway pic.twitter.com/QOZWFSa8bL — Nick Sortor (@nicksortor) March 8, 2026

Cerca de 2.000 personas abandonaron las instalaciones durante el operativo que comenzó hacia las 11:15 horas, según medios locales, mientras que el sitio FlightAware reportó más de 120 retrasos y dos cancelaciones en el aeródromo, que transporta a un promedio de 40.720 pasajeros diarios.



El director del FBI, Kash Patel, descartó en redes sociales que se tratara de una situación de mayor alarma. "Nuestros agentes acudieron rápidamente al lugar y aseguraron la zona. Se revisó la amenaza y se determinó que no era creíble. La terminal ha sido inspeccionada, despejada y las operaciones han vuelto a la normalidad".



Sin embargo, aseguró que continuarán con la investigación para determinar las responsabilidades. " Gracias a nuestros colaboradores federales por la coordinación y la rápida respuesta. Amenazas como estas constituyen un delito federal. El FBI y sus colaboradores policiales investigarán a fondo y llevarán ante la justicia a los responsables", concluyó.

An update on the earlier threat at Kansas City International Airport:@FBI and our law enforcement partners quickly responded to the scene and secured the area. The threat was reviewed and determined not to be credible. Terminal has been swept, cleared, and normal operations… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 8, 2026

Publicidad

La emergencia ocurrió en un momento tenso

El hecho ocurre tras un reporte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) filtrado esta semana a los medios que alerta de potenciales actos terroristas de individuos y ciberataques en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irán, que cumple una semana.

Por ejemplo, las autoridades investigan si un tiroteo que dejó tres muertos en Austin, Texas, hace una semana, justo al comienzo de la ofensiva en Irán, es un posible acto terrorista relacionado con los ataques.

Publicidad

Los oficiales están en alerta mientras el departamento afronta un cierre porque los demócratas y republicanos del Congreso no han aprobado su financiamiento en medio de las críticas a los operativos migratorios de la Administración de Donald Trump.

AGENCIA EFE