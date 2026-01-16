Menor de 11 años es acusado de atacar a su padre con arma luego de que le quitaran su videojuego

Un grave hecho de violencia intrafamiliar ocurrido en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, ha generado conmoción, luego de que un menor de 11 años fuera acusado formalmente por las autoridades tras un ataque con arma de fuego en el que su padre perdió la vida. El caso, registrado en la localidad de Duncannon Borough, en el condado de Perry, es investigado por la Policía Estatal de Pensilvania y por instancias judiciales locales.



De acuerdo con la información judicial conocida hasta el momento, el hecho se presentó el martes 13 de enero y tuvo como víctima a Douglas Dietz, un hombre de 42 años. El menor, hijo adoptivo de la pareja, habría utilizado un revólver perteneciente a su padre luego de una discusión relacionada con la retirada de una consola Nintendo Switch, según relataron medios locales como WGAL y documentos oficiales revisados por autoridades.

Los registros judiciales señalan que el niño fue acusado de homicidio criminal y permanece bajo custodia, sin derecho a libertad bajo fianza. Además, de acuerdo con People, se estableció una audiencia preliminar para el próximo 22 de enero, en la que se definirá el rumbo inicial del proceso judicial.

La esposa de la víctima, Jillian Dietz, entregó su testimonio a las autoridades y relató que se encontraba dormida cuando escuchó un fuerte estruendo durante la madrugada. Según su declaración, percibió de inmediato un olor a quemado y trató de despertar a su esposo, momento en el que notó la presencia de abundante sangrado.



Minutos después, el menor habría ingresado a la habitación gritando que su padre había fallecido, de acuerdo con lo consignado en los informes citados por WGAL.



Las autoridades que atendieron la emergencia también aseguraron haber escuchado expresiones del niño dirigidas a su madre, en las que asumía responsabilidad por lo ocurrido. Posteriormente, durante las diligencias iniciales, se confirmó que el menor había sido adoptado por la pareja en el año 2018.

Según la información entregada por los investigadores, el día de los hechos había transcurrido con normalidad y había sido especial para el niño, ya que coincidía con la celebración de su cumpleaños. Sin embargo, en horas de la noche se produjo una situación de tensión cuando su padre le indicó que debía ir a dormir, decisión que habría generado enojo en el menor.

En las entrevistas con la policía, el niño manifestó que encontró la llave de la caja fuerte de su padre y logró abrirla creyendo que allí se encontraba su consola de videojuegos. En su lugar, halló el revólver de Douglas Dietz. Los documentos judiciales detallan que el menor tomó el arma, cargó munición y se dirigió hasta el costado de la cama donde se encontraba su padre, momento en el que accionó el mecanismo del revólver y realizó el disparo.

Durante el interrogatorio, el niño afirmó a los investigadores que había realizado el disparo "disparé a alguien" y que tenía en mente a la persona contra quien lo dirigiría, identificando a su padre. No obstante, también declaró que se encontraba alterado emocionalmente y que no reflexionó sobre las consecuencias de sus actos, según consta en la declaración jurada citada por los medios locales.

En una entrevista posterior, la madre relató a las autoridades que su hijo expresó sentimientos de culpa y angustia tras lo ocurrido. Asimismo, documentos judiciales citados por KOMO News señalaron que el menor presentaba una contusión visible sobre su ojo izquierdo y una pequeña laceración cerca del labio inferior al momento de ser examinado por la policía, aunque no se precisó el origen de dichas lesiones.

El caso ha despertado preocupación tanto por la corta edad del menor como por el acceso al arma de fuego dentro del hogar. Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer completamente las circunstancias del hecho, mientras se mantiene la reserva propia de un proceso que involucra a un niño.

Hasta el momento, ni la Policía Estatal de Pensilvania ni la defensa legal del menor han entregado declaraciones adicionales. El proceso judicial avanza bajo estrictas medidas, mientras la comunidad local intenta asimilar un episodio que ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre el control de armas, los videojuegos en menores de edad y la atención a la salud emocional de los menores.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co