Así es la vida de una colombiana y su familia en Israel en medio del conflicto en Medio Oriente

Jenny Zigelman es una colombiana que reside hace 10 años en Tel Aviv, Israel, y actualmente la vida se basa en las alertas por parte de las autoridades de ese país, en medio de las constantes amenazas de bombardeos por parte de Irán, esto durante el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán, los cuales cobraron la vida de más de 550 personas (según la organización humanitaria Media Luna Roja), entre ellas el ayatolá Alí Jamenei.



"Un antes y un después en nuestras vidas": colombiana en Israel

Sobre el cambio drástico que ha tenido su cotidianidad desde el recrudecimiento del conflicto, Jenny explicó en Noticias Caracol en vivo que “la verdad es que nosotros estamos viendo en zozobra desde el 7 de octubre del 2023. Desde ese día nuestra vida cambió totalmente. Claramente, hay un antes y hay un después en nuestra vida. Desde ese momento nuestra vida cambió porque nosotros estamos en una guerra constante".

La infraestructura de seguridad en Israel es, según la ciudadana colombiana, una de las más avanzadas, pero no por ello menos angustiante. Jenny describió cómo es el protocolo a seguir: "Es una alerta automática que llega absolutamente para todo el mundo, llega y dice que, en aproximadamente 10 minutos, posiblemente en tu zona, van a llegar misiles. Inmediatamente, el celular se te suspende, se te paraliza todo y llega algo que no puedes ni siquiera bajarle el volumen. Entonces es muy, muy difícil; inclusive cuando estás en la noche durmiendo en el búnker con tu hijo. Ya después de que suena la alarma ya digamos que tú en esos 10 minutos tienes como que ese instinto de supervivencia".



"Trabajamos desde casa": colombiana en Israel

En la actualidad, la vida social y académica en su región está paralizada para priorizar la supervivencia de los ciudadanos. Jenny relató que la ciudad ha cerrado casi por completo. "Ahorita en este momento no hay trabajos, trabajamos desde casa; no hay colegios, no hay jardines, por supuesto no hay universidades, no hay restaurantes abiertos, no hay discotecas, no hay bares. Los únicos lugares abiertos de trabajo son los trabajos esenciales; es decir farmacias, hospitales, fábricas de alimentos. El resto de las personas trabajamos en la casa".

A pesar de que a los ciudadanos les avisan sobre el peligro, Jenny mencionó que recientemente una esquirla de misil cayó a menos de un kilómetro de su casa en una zona residencial.



"Sabemos que se vienen semanas duras, pero la verdad somos optimistas y sabemos que por más difícil que esto se vea también desde afuera, para nosotros es necesario para poder vivir más en paz más adelante y sobre todo para los que tengamos hijos; no tener que pensar en un futuro que mi hijo se va a ir a la guerra o que mi hijo va a tener que estar en una guerra otra vez. Es algo que nosotros necesitamos que pase para tener un futuro en paz".



Así se comunica con su familia en colombiana en Israel

Sobre la comunicación con su familia en Colombia, Jenny indicó que "toda mi familia está allá. Entonces, todo el tiempo estamos hablando... Allá se ve mucho más grave lo que realmente se vive acá. Sí es difícil, sí tenemos miedo, sí hay incertidumbre, pero nosotros estamos seguros y somos optimistas. Entonces sí es bueno de pronto los que estamos acá hablar constantemente con la familia para aclarar que estamos bien".



Finalmente, la colombiana explicó que cada noche ella y su familia se preparan para lo que pueda venir, cerrando las compuertas del búnker antes de intentar descansar, esperando "que nos dejen dormir la noche por lo menos de corrido".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias