Guerra en Medio Oriente: minuto a minuto de ataques en Irán tras ofensiva de Israel y EE. UU.

Continúan las tensiones en Oriente Medio tras los recientes ataques de EE. UU. e Israel sobre suelo iraní que provocaron la muerte del líder supremo Alí Jamenei. Desde entonces, el país persa ha llevado a cabo todo tipo de acciones en la región, especialmente en zonas en las que hay bases militares o misiones diplomáticas estadounidenses, a manera de retaliación. En respuesta, EE. UU. e Israel continúan con la ofensiva en diferentes puntos de la nación, sin aún un panorama de eventual finalización durante los próximos días. Siga EN VIVO todas la novedades de esta situación.



5:31 a. m. | Israel bombardea la oficina presidencial y un complejo gubernamental en Teherán

El Ejército israelí informó este martes de que anoche bombardeó un complejo gubernamental en el centro de Teherán, arrojando "decenas de municiones" contra la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Anoche, la Fuerza Aérea lanzó un ataque contra edificios gubernamentales y de seguridad dentro del complejo de comando del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", afirma un comunicado castrense sobre el ataque. Estas instalaciones están situadas a tan solo cientos de metros del complejo donde fue asesinado el sábado el líder supremo, Alí Jamenei, junto a otros oficiales.



5:15 a. m. | Planta nuclear de Irán sufrió "daños recientes", dice agencia nuclear de la ONU

Las solicitudes de asilo a la UE cayeron casi un 20 por ciento en 2025, dijo el martes la agencia de asilo del bloque, advirtiendo sin embargo que una crisis en Irán podría resultar en movimientos de refugiados de "magnitud sin precedentes".

La agitación en la república islámica amenaza con revertir una tendencia a la baja en las solicitudes de protección, advirtió la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), en un informe escrito antes del estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.



"Con una población de aproximadamente 90 millones, incluso una desestabilización parcial podría generar movimientos de refugiados de una magnitud sin precedentes", afirmó la EUAA.



5:10 a. m. | Al menos 30.000 desplazados en Líbano por la guerra en Oriente Medio: ONU

Al menos 30.000 personas han sido desplazadas en el Líbano debido a la escalada de hostilidades en Oriente Medio, informó Naciones Unidas el martes. "Hasta ayer, las estimaciones más conservadoras apuntaban a que casi 30.000 personas estaban alojadas y registradas en refugios colectivos. Muchas más dormían en sus coches a la orilla de las carreteras", declaró Babar Baloch, portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados, en una rueda de prensa en Ginebra.

Publicidad

Noticia en desarrollo...