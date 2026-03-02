En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
TEMBLOR EN COLOMBIA
BUS INCENDIADO EN RISARALDA
TIROTEO EN TEXAS
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Arabia Saudí confirma ataque con drones contra embajada de EE. UU. en Riad: Trump reaccionó

Arabia Saudí confirma ataque con drones contra embajada de EE. UU. en Riad: Trump reaccionó

El ataque, según informaron las autoridades, ocasionó un “pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio”, sin que se informara sobre víctimas.

Por: EFE
Actualizado: 2 de mar, 2026
Comparta en:
Embajada de Estados Unidos en Riad.
Embajada de Estados Unidos en Riad.
Captura de video

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí confirmó este lunes que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que ocasionó “pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio”, sin que se informara de víctimas. La misión diplomática estadounidense en el reino saudí había emitido una alerta de seguridad en la que ordenó a su personal y recomendó a los ciudadanos estadounidenses “refugiarse” en Yeda, Riad y Dhahran, además de limitar los desplazamientos no esenciales a instalaciones militares en la región.

“La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí continúa monitoreando la situación regional”, señaló el aviso, que instó a los estadounidenses a “mantener un plan personal de seguridad”, “evitar manifestaciones y grandes concentraciones” y “seguir las instrucciones de las autoridades locales”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La cadena CNN informó, citando fuentes cercanas al caso, que los drones estarían presuntamente vinculados a Irán, extremo que no ha sido confirmado oficialmente por Washington ni por Riad. Según esas fuentes, no se registraron heridos.

Últimas Noticias

  1. Así es la vida de una colombiana y su familia en Israel en medio del conflicto en Medio Oriente
    Jenny Zigelman, colombiana residente en Israel -
    Noticias Caracol / AFP
    MUNDO

    Así es la vida de una colombiana y su familia en Israel en medio del conflicto en Medio Oriente

  2. Arsenal militar de Estados Unidos.
    Arsenal militar de Estados Unidos.
    X: @CENTCOM
    MUNDO

    Este fue el amplio arsenal de guerra que usó EE. UU. para atacar a Irán en la operación Furia Épica

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes a una corresponsal de News Nation que "pronto" descubrirá cuál será su represalia por el ataque con drones contra la embajada estadounidense de Riad, capital de Arabia Saudí.

El ataque se produce en medio de una fuerte escalada regional. La Guardia Revolucionaria iraní anunció el lanzamiento de una decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel, en el marco de una operación denominada “Promesa Verdadera 4”. El Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio, incluido Arabia Saudí, debido a "graves riesgos" para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por Estados Unidos e Israel.

Noticia en desarrollo.

Publicidad

EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Irán

Estados Unidos

Medio Oriente

Israel

Publicidad

Publicidad

Publicidad