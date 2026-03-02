Menor terminó en hospital tras beber de vaso con presunta droga: cuatro personas fueron detenidas

Cuatro personas fueron detenidas en Florida, Estados Unidos, luego de que un menor de apenas un año presuntamente bebiera de un vaso infantil que contenía una bolsa con metanfetamina en su interior. El caso, que es investigado por la Oficina del Sheriff del Condado de Nassau, ha sido calificado por las autoridades como una situación “desgarradora y completamente prevenible”.



De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Nassau, el hecho salió a la luz el martes 24 de febrero, cuando el Departamento de Niños y Familias de Florida notificó a los detectives que el día anterior un niño pequeño habría ingerido metanfetamina.

Según el reporte oficial, el incidente ocurrió el lunes 23 de febrero en una vivienda ubicada en Callahan. Ese día, el menor “bebió de un vaso con boquilla que los padres luego descubrieron que contenía una bolsa en el fondo”, indicó la oficina del sheriff en un comunicado. Posteriormente, otro residente del hogar confirmó que la bolsa contenía la sustancia psicoestimulante.

Las autoridades señalaron que, pese a que los adultos sabían que el niño había estado expuesto a la droga, ninguno intentó prestarle auxilio o llamar a emergencias. “A pesar de descubrir que el menor había estado potencialmente expuesto a la droga, ni los padres ni ninguno de los residentes llamaron inmediatamente al 911”, precisó la oficina del sheriff.



En lugar de solicitar asistencia médica urgente, los adultos optaron por vigilar al menor durante la noche. Fue solo cuando el niño comenzó a vomitar que la madre lo trasladó a una estación de bomberos cercana. Posteriormente, el menor fue llevado a un hospital del área para recibir tratamiento por una “posible sobredosis”. Las autoridades informaron que el niño se encuentra en proceso de recuperación.



Tras la notificación del Departamento de Niños y Familias, los detectives ejecutaron una orden de registro en la vivienda. Durante el procedimiento, aseguraron haber encontrado diferentes elementos relacionados con drogas, incluyendo varias pipas de vidrio y recipientes con residuos de metanfetamina.

Como resultado de la investigación, el miércoles 25 de febrero fueron arrestados Hayden Simmons, de 21 años; Damien Windham, de 21; Erica Catherine Foley, de 45; y Judith Addison, de 79. A esta última se le vio sonriente en las imágenes difundidas por los medios. Todos eran residentes permanentes del inmueble donde ocurrieron los hechos.

Los cuatro enfrentan un cargo grave de negligencia infantil que resultó en gran daño corporal. Además, Foley enfrenta un cargo adicional por posesión de elementos relacionados con drogas. Las autoridades no han revelado públicamente quiénes son los padres del menor.

De acuerdo con los registros de la cárcel del condado de Nassau, las fianzas fueron fijadas en más de 25.000 dólares para Simmons y Windham. En el caso de Foley, la fianza fue establecida en 12.504 dólares, mientras que Addison deberá pagar 5.000 dólares para recuperar la libertad bajo fianza.

El sheriff Bill Leeper se pronunció sobre el caso a través de un comunicado oficial en el que expresó su preocupación por lo ocurrido. “Esta es una situación desgarradora y completamente evitable”, afirmó, y agregó: “Un niño de 1 año estuvo expuesto a una droga peligrosa e ilegal porque los adultos en ese hogar no brindaron ni siquiera el nivel más básico de cuidado y protección”. Finalmente, subrayó: “No hay absolutamente ninguna excusa para que la metanfetamina esté al alcance de un niño”.

