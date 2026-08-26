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Noticias Caracol  / MUNDO  / Meta acuerda pagar 16.700 millones de dólares a estados de EE. UU. por adicción a redes de menores

Meta acuerda pagar 16.700 millones de dólares a estados de EE. UU. por adicción a redes de menores

El gigante que agrupa a Facebook e Instagram también acordó hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos.

Por: EFE
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Meta y señalamientos por adicción a redes de menores.
Meta y señalamientos por adicción a redes de menores.
AFP

Meta llegó a un acuerdo con varios estados de Estados Unidos a los que pagará 16.700 millones de dólares para poner fin a un juicio en el que se le acusa de haber favorecido la adicción de los menores de edad a las redes sociales. El gigante que agrupa a Facebook e Instagram también acordó hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, según un documento conocido este miércoles que debe ser validado por un juez federal de Oakland (California).

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"Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses", declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado. Según Bonta, el resultado será un "cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños".

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AFP

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