Meta acuerda pagar 16.700 millones de dólares a estados de EE. UU. por adicción a redes de menores

Meta llegó a un acuerdo con varios estados de Estados Unidos a los que pagará 16.700 millones de dólares para poner fin a un juicio en el que se le acusa de haber favorecido la adicción de los menores de edad a las redes sociales. El gigante que agrupa a Facebook e Instagram también acordó hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, según un documento conocido este miércoles que debe ser validado por un juez federal de Oakland (California).

"Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses", declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado. Según Bonta, el resultado será un "cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños".

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AFP