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Noticias Caracol  / MUNDO  / Impresionantes videos de inundaciones en Nepal: al menos 27 puentes destruidos y 400 desaparecidos

Impresionantes videos de inundaciones en Nepal: al menos 27 puentes destruidos y 400 desaparecidos

Una repentina inundación de agua y lodo provocó graves daños en Nepal. Las autoridades reportan, hasta el momento, más de una docena de fallecidos y al menos 400 personas desaparecidas.

Por: EFE
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Impresionantes videos de inundaciones en Nepal: al menos 27 puentes destruidos y 400 desaparecidos
Así se vio la emergencia en Nepal.
Getty Images

Al menos 27 puentes fueron destruidos y una central hidroeléctrica sufrió graves daños este miércoles en Nepal después de que una inundación repentina golpeara varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China), en un desastre que deja hasta el momento al menos 16 muertos y casi 400 desaparecidos. El subdirector general del Departamento de Carreteras de Nepal, Shubharaj Neupane, afirmó que la crecida del río Bhote Koshi destruyó 22 puentes de hormigón y cinco puentes tipo Bailey en el tramo comprendido entre Rasuwa y Dhading Galchhi, según declaraciones recogidas por el medio local Kantipur.

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La inundación causó, además, "serios daños" a las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Langtang Khola, cuya construcción acababa de concluir y que tenía previsto iniciar pruebas en los próximos días, según declaró el director del proyecto, Bijay Mohan Bhattarai, al periódico Kathmandu Post. Bhattarai añadió que se perdió el contacto con unas 60 personas que trabajaban en uno de los túneles del proyecto.

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La Asociación de Banqueros de Nepal informó por su parte de que nueve sucursales bancarias fueron destruidas en Rasuwa y que no había podido establecer contacto con 26 empleados, según Kantipur. La inundación golpeó a primera hora del miércoles el distrito de Rasuwa, donde afectó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas e interrumpió el tránsito por una de las principales rutas terrestres entre Nepal y el Tíbet.

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales. Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto.

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AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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