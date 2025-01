Migrante colombiana muestra preocupación por redadas de Donald Trump en EE. UU.: “Tenemos miedo”

Hay preocupación entre la población migrante de Estados Unidos debido a las redadas que está realizando el gobierno de Donald Trump . En lo transcurrido de 2025, han sido deportados cerca de 2.550 colombianos. Algunos han denunciado haber presenciado malos tratos por parte de la autoridad migratoria.

Johanna Silva, una migrante indocumentada en Estados Unidos, habló con Noticias Caracol en vivo sobre lo que ha estado viviendo: “Es alarmante el tema porque no tenemos bastante información respecto al caso, solamente lo que vemos en redes sociales, en comentarios en las calles, pero realmente no sabemos cómo se va a manejar la situación. Entonces, todos salimos con miedo a las calles a tomar los servicios de transporte público, llegar a nuestro trabajo se vuelve a veces un poco traumático porque no sabemos al salir del tren o del bus qué nos espera, eso es un poco aterrador”.

“Tenemos miedo”

Johanna indicó que en su trabajo hay más empleados inmigrantes que no cuentan con la documentación necesaria para laborar en los Estados Unidos, “yo diría que el 95% somos indocumentados”. Añadió que “es bastante frustrante la situación y, más aún, sin saber cuál es el trato y cómo nos van a llevar a Colombia nuevamente o a nuestros países de origen porque puede ser que nos monten en un avión y nos deporte o, como dicen, nos metan a una cárcel y nos tengan no sé cuánto tiempo”.

Migrantes indocumentados en Estados Unidos

Esta inmigrante colombiana relató que la familia de ella y de sus compañeros dependen económicamente de ellos, por lo que les preocupa su situación.

¿Dónde están haciendo las redadas?

“Se han escuchado especulaciones de pueblos muy cercanos que están a 2 o 3 kilómetros de donde vivimos” donde están haciendo redadas.

Johanna indicó que la manera como ella encontró empleo sin contar con la documentación necesaria fue porque en la ciudad donde vive “es un poco más fácil conseguir el trabajo porque hay algunas leyes que protegen a los inmigrantes, a las personas de raza y a las personas con distinciones sociales. El modo de contratación es fácil, no nos exigen como tal los documentos, la green card (tarjeta de residente permanente) o el permiso de trabajo para poder entrar, pero obviamente los salarios no son iguales a los de una persona que tenga la green card, que pueda trabajar, obviamente son inferiores, son los mínimos legales que da este estado”.

Entre los empleos que debe realizar un inmigrante que está en Estados Unidos de manera ilegal están “trabajos en cocina, en hoteles, jornadas de pie demasiado largas donde pasamos 8 a 16 horas de pie con una carga laboral bastante pesada y por un salario mínimo, igual al que trabajaríamos en Colombia haciendo cosas mucho más tranquilas”.

