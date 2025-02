Milei habla de escándalo por criptomoneda: “Los que entraron lo hicieron de manera voluntaria”

En diálogo con la cadena argentina TN, aliada de Noticias Caracol, el presidente de Argentina, Javier Milei, se refirió al escándalo de la criptomoneda $LIBRA que él promovió el pasado viernes a través de su cuenta de X. El valor de la moneda se disparó y luego se desplomó, y el mandatario borró horas después la publicación, diciendo que había cometido un error.

Ante esta situación, Milei inició explicando en TN qué lo llevó a promover la criptomoneda de la discordia: “Cuando ves el universo de los emprendedores con temas digitales, de inteligencia artificial, de sistemas, programadores, la característica de ese segmento es que está en la informalidad. Ese segmento no tiene forma de financiamiento lo que les impide crecer”.

“A mí me propone Davis (Hayden Mark Davis, empresario estadounidense que sería uno de los creadores de la criptomoneda $LIBRA) armar una estructura para que financie a aquellos emprendedores que por una cuestión de informalidad o porque no existe el mercado de capitales, o porque ellos no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar este tipo de proyectos que lo que van a hacer es generar crecimiento económico. Nosotros estamos muy comprometidos con impulsar la tecnología, la inteligencia artificial y todo ese tipo de cuestiones de la vanguardia tecnológica y me pareció que era una herramienta interesante, justamente para que se pueda financiar estas personas que de una u otra manera no podrían acceder a ese financiamiento”, adujo Milei.

El presidente argentino complementó que “cuando se hace público esta situación del proyecto de $LIBRA le doy difusión, porque, obviamente, para que aquellos que necesitan aplicar al financiamiento lo puedan hacer. Justamente el tuit está planteado en ese formato; o sea, un formato en el que yo explico y estoy difundiendo que espero fondear a los argentinos que hacen proyectos y que no tienen acceso a financiamiento”, prosiguió Milei.

Milei explicó en qué momento publicó el mensaje en X y porqué lo quitó después

“Yo publico el tuit y una vez que lo hago empiezan a aparecer algunas personas o personajes en las redes diciendo que me habían hackeado la cuenta, lo cual es falso. O sea, no lo voy a negar si yo no tengo nada que ocultar, si no hice nada malo. Yo soy un tipo superentusiasta de la tecnología y frente a la posibilidad que exista una herramienta para financiar proyecto de emprendedores, sí, agarro y le doy difusión”, señaló Milei.

“En ese contexto, es mentira que me hackearon la cuenta. Tampoco me voy a estar escondiendo atrás de eso, claro que fui yo, entonces fijé el tuit para demostrar que fui yo el que tuiteó”, aseveró.

“Dado esa situación es que yo empiezo a ver cómo se empieza a generar toda una serie de comentarios negativos y entonces, ante la duda, lo que hice fue sacar el tuit. Es más, yo nunca borro los tuits, pero como se estaba generando ruido y ante la duda, me corro. Es decir, si hay duda me tengo que correr y por eso quité el tuit”, explicó.

Preguntado sobre si es consciente de que más de 40.000 personas invirtieron en la criptomoneda $LIBRA, que invirtieron más de 80 millones de dólares y que perdieron miles de millones de dólares, el mandatario argentino manifestó: “Es falso que sean 44.000 personas, porque ahí había muchísimos bots. En el mejor de los casos se trata de 5.000 personas y la chance de que haya argentinos es muy remota. Lo que es muy importante entender es que son personas hiperespecializadas en este tipo de instrumentos. Es decir, dada todas las dificultades que implicaba poder participar de este evento, el participante tenía que ser hiperespecializado y estar recontra interiorizado con esto, y esto no es un tema menor”, puntualiza Milei.

“Los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando; o sea, son operadores de volatibilidad, es decir, son personas que operan con volatibilidad, sabían muy bien el riesgo de a lo que estaban entrando”, puntualizó el presidente argentino.

Fiscales argentinos investigarán a Milei por el 'cryptogate'

Los fiscales argentinos investigarán al presidente Javier Milei por promover la criptomoneda que colapsó, informaron este lunes 17 de febrero medios locales.

La Fiscalía Federal investigará si Milei incurrió en fraude, asociación delictiva o incumplió sus funciones cuando elogió la criptomoneda $LIBRA en las redes sociales el viernes por la noche, según informes de prensa.

El valor de la moneda se disparó y luego se desplomó, y Milei borró su bendición horas después, diciendo que había cometido un error.

Economistas argentinos, especialistas en criptomonedas y figuras políticas de la oposición criticaron al presidente autoproclamado "anarcocapitalista", economista de formación, y dijeron que el activo digital podría ser un fraude o un esquema Ponzi.

Los observadores de la industria dijeron que la operación probablemente fue un "tirón de alfombra", una estafa en la que los desarrolladores revelan un token criptográfico, atraen inversores y luego retiran su dinero rápidamente.

La ONG Observatorio por el Derecho a la Ciudad, uno de los varios denunciantes, alega que Milei formaba parte de una "organización criminal que organizó un fraude con la criptomoneda $LIBRA que afectó simultáneamente a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares".

The Kobeissi Letter, una publicación que ofrece análisis sobre los mercados de capital globales, dijo el viernes que a los pocos minutos de su lanzamiento, "múltiples grandes tenedores comenzaron a liquidar MILLONES de dólares en LIBRA".

"Esto incluyó ganancias de +$4 millones o más ya que $LIBRA aumentó a $4.6 mil millones en capitalización de mercado", informó.

Milei dijo después que no conocía "los detalles del proyecto y tras enterarme de él, decidí no seguir promoviéndolo".

Agregó que "obviamente no tenía ninguna conexión" con la "supuesta empresa privada".

Sin embargo, la expresidenta y opositora Cristina Kirchner calificó a Milei de "criptoestafador" y parlamentarios de la oposición anunciaron que iniciarían un proceso de impeachment en su contra.

Otros partidos piden la creación de una comisión parlamentaria especial para interrogar a Milei .

¿Conducta inapropiada?

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró el lunes con una baja del 5,58 por ciento respecto del cierre del viernes, con bajas de hasta el ocho por ciento para algunos valores.

La presidencia anunció el sábado que la Oficina Anticorrupción de Argentina será la encargada de determinar si se produjo alguna conducta indebida.

También crearía un grupo de trabajo para llevar a cabo una "investigación urgente sobre el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas involucradas".

La Fiscalía también investigará a Julián Peh, presidente de las empresas que participaron en la creación de LIBRA, así como al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien había republicado el respaldo original de Milei .

El politólogo Carlos Germano dijo a la AFP que el caso "afecta su credibilidad ( la de Milei )" aunque sus esfuerzos para combatir la inflación -en su nivel más bajo en cuatro años- siguen siendo populares entre el electorado.

Milei continuó con sus funciones el lunes, recibiendo en Buenos Aires al senador republicano estadounidense Steve Daines. El presidente tiene previsto visitar Estados Unidos a finales de esta semana.

