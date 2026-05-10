Minuto a minuto: así avanza el desembarque del crucero MV Hondius tras brote de hantavirus

El crucero MV Hondius permanece en el centro de una operación sanitaria internacional luego de que se confirmara un brote de hantavirus durante el viaje. La embarcación quedó fondeada frente a la isla de Tenerife, en España, mientras autoridades sanitarias, organismos internacionales y equipos de emergencia coordinan el desembarque progresivo de pasajeros y tripulantes de distintas nacionalidades.



El operativo de evacuación comenzó este domingo con la salida de los primeros pasajeros, entre ellos ciudadanos españoles y un epidemiólogo de la OMS. Los viajeros fueron trasladados bajo protocolos sanitarios especiales hacia el aeropuerto Tenerife Sur, desde donde distintos países organizan vuelos de repatriación.



Minuto a minuto: lo último sobre el crucero MV Hondius tras brote de hantavirus

8:28 a.m. | Llegan a Madrid los españoles evacuados

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Los pasajeros y la tripulación evacuados del MV Hondius, de bandera holandesa, en la isla de Tenerife, llegaron a la base aérea de Torrejón y guardarán cuarentena en un hospital militar de Madrid.

7: 20 a.m. | Presidente del Gobierno español agradeció la solidaridad



"Es un orgullo ser español porque España siempre cumple, cumple con los suyos y cumple con el resto del mundo, y lo vamos a volver a hacer hoy y mañana en la isla de Tenerife", afirmó el mandatario.



6:23 a.m. | Despegó el avión militar que transporta a los 14 pasajeros españoles

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En Madrid cumplirán cuarentena en un hospital militar. Antes de abordar, los viajeros fueron sometidos a un proceso de desinfección y recibieron trajes de protección sanitaria.

5:48 a.m. | La Organización Mundial de la Salud indicó que no sería “humano” mantener a pasajeros y tripulantes aislados

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Esto Dentro del crucero durante los 42 días de cuarentena requeridos por el hantavirus. Diana Rojas, jefa de enfermedades emergentes de la OMS, explicó que aunque las personas continúan sin síntomas, el confinamiento prolongado también afecta la salud mental.

5:46 a.m. | El papa León XIV agradeció al pueblo de las Islas Canarias

Por permitir el desembarco y atención de los pasajeros del crucero MV Hondius. El pontífice destacó la acogida brindada en Tenerife durante la emergencia sanitaria.

5:28 a.m. | El primer autobús con pasajeros españoles

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Salió del puerto de Granadilla rumbo al aeropuerto Tenerife Sur. Los viajeros fueron trasladados bajo medidas sanitarias y acompañados por personal de emergencia.

4:22 a.m. | Desembarcaron los 14 pasajeros españoles y un epidemiólogo de la OMS

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Que se encontraba a bordo del crucero MV Hondius. Fueron los primeros ocupantes en abandonar la embarcación tras el inicio del operativo de evacuación.

4:12 a.m. | Comenzó oficialmente el desembarco de los primeros pasajeros del crucero

Los viajeros salieron en grupos distribuidos en lanchas y posteriormente fueron trasladados en autobuses de la Unidad Militar de Emergencias hacia el aeropuerto.

4:00 a.m. | La OMS reiteró que los ocupantes del crucero permanecen sin síntomas aparentes y señaló que el hantavirus detectado no se transmite fácilmente entre personas, por lo que el uso de mascarilla N95 y el lavado de manos son medidas suficientes durante los traslados.

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CON INFORMACIÓN DE EFE Y AFP